Нардеп рассказал, будут ли работать школы во время локдауна

Школы будут работать во время локдауна / flickr.com

Жесткий карантин, который хотят ввести в Украине с 25 декабря и до конца новогодних праздников, никак не повлияет на работу школ - учебные заведения будут работать по прежнему графику.

Об этом пишет издание Телеграф со ссылкой на члена Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народного депутата Романа Грищука (фракция Слуга народа).

"Школы и дошкольные учебные заведения будут работать даже во время локдауна. Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования - идти на карантин, если в группе или учебном заведении есть случаи заражения COVID-19", - говорит Роман Грищук.

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Что касается студентов, то решение по ним уже принято – вузы и так находятся на дистанционном обучении.

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