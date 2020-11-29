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Нардеп рассказал, будут ли работать школы во время локдауна

29 ноября 2020, 22:56

Учебные заведения будут работать в штатном режиме.

школьники, школа
Школы будут работать во время локдауна / flickr.com

Жесткий карантин, который хотят ввести в Украине с 25 декабря и до конца новогодних праздников, никак не повлияет на работу школ - учебные заведения будут работать по прежнему графику.

Об этом пишет издание Телеграф со ссылкой на члена Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народного депутата Романа Грищука (фракция Слуга народа).

"Школы и дошкольные учебные заведения будут работать даже во время локдауна. Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования - идти на карантин, если в группе или учебном заведении есть случаи заражения COVID-19", - говорит Роман Грищук.

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Что касается студентов, то решение по ним уже принято – вузы и так находятся на дистанционном обучении.

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  • По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 722679 человек. За минувшие сутки поставили 12978 новых диагнозов.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них – карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

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