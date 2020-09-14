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Нардеп выходит из фракции Слуга народа из-за взятки помощника

14 сентября 2020, 22:00

Неправомерный доход составлял 200 тысяч долларов.

Александр Юрченко
Александр Юрченко уходит из Слуги народа / Фото: Facebook/Александр Юрченко

Народный депутат Украины от Слуги народа Александр Юрченко покидает пропрезидентскую фракцию после громкого задержания на взятке его помощника.

"Депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции Слуга Народа до разрешения ситуации со "взяткой помощника"", — сообщил нардеп Александр Качура в Telegram.

Отметим, помощника народного депутата Юрченко на взятке поймало НАБУ. Он якобы взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, переданных нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что задержан Иван Фищенко.

"Дело полностью вскрывает существование коррупционного механизма внесения правок в законопроекты фракции Слуги народа, а также предполагаемые расценки на подкуп депутатов в комитете по экологии", — пишет журналист.

По словам Бутусова, Фищенко организовал встречу Юрченко с якобы представителем иностранной компании, которая была заинтересована в лоббировании ее интересов.

Читайте такжеВ ВСУ попались на взятке в миллион гривен за медицинские маски"Юрченко сказал, что готов внести правки в законопроект, которые подготовит Демченко. На определенных условиях — а условия внесения этих правок Демченко должен обсуждать с его помощником Фищенко", — акцентировал он.

Помощник Юрченко получил 13 тысяч долларов взятки за внесение законопроекта. Всего предполагалась сумма в размере 200 тысяч долларов. Как произошла утечка информации в правоохранительные органы – не уточняется.

  • Звезды телевизионного юмора 1990-х, дуэт Кролики (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко) выпустили ролик, в котором объявили себя кандидатами в мэры Киева на будущих местных выборах.

  • Нардеп от Слуги народа (политсилы президента Зеленского) Ирина Верещук, которую партия выдвинула кандидатом в меры Киева, снялась в необычном видеоролике. Народную избранницу подняли в воздух над пешеходным мостом, который ведет от арки Дружбы народов к Владимирской горке.

  • Сама Верещук позже утверждала - таким образом хотела привлечь к выборам молодое поколение избирателей, которые потенциально могут отдать за нее голоса.

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