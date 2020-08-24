"Народ должен сделать выбор": в МИД рассказали, с кем Украина будет работать в Беларуси

Беларусь должна остаться независимым государством - МИД Украины/ ZN.UA

Для официального Киева кандидатура президента Беларуси является второстепенным фактором. Главное, чтобы республика оставалась суверенным и независимым государством.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Мааксом в понедельник, 24 августа.

По его словам, приоритетом для украинской стороны в отношениях с Беларусью является самостоятельная политика Минска.

"Нам очень важна независимая Беларусь, а фамилия того, кто будет стоять во главе страны - является второстепенным", - утверждает министр.

Также дипломат подчеркнул, что белорусы должны самостоятельно сделать свой выбор, после чего в Евросоюзе будет принято решение, какую именно помощь можно оказать гражданскому обществу.Читайте такжеВ Кремле рассказали, кто управляет митингами в Беларуси

Напомним, Украина призвала Беларусь провести повторные президентские выборы во избежание эскалации кризиса на территории государства. В ответ Минск посоветовал Киеву воздержаться от советов и решать свои внутриполитические проблемы.

После этого украинские дипломаты обратились к белорусским коллегам с заявлением о том, что применение политики насилия ничем хорошим для Минска не закончится.