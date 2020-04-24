В Украине отменены штрафные баллы за нарушение ПДД

Водителям больше не предоставят штрафные баллы / stolica-s.su

В Верховной Раде 24 апреля депутаты проголосовали за отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

На внеочередном заседании Верховной Рады 24 апреля законопроект №2809 поддержали 302 парламентариев.

В документе указано об исключении статьи о штрафных баллах и положения, согласно которому штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им штрафных баллов.

Из закона также исключили упоминания о размерах взысканий штрафных баллов в случае нарушений. Это означает, что теперь после первого нарушения ПДД водитель получит штраф без каких-либо предупреждений.

Как известно, штрафные баллы на дорогах Украины были учреждены в 2015 году. В начале каждого года каждый водитель получал 150 баллов. Их впоследствии могли снять "за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме". Если льготные баллы заканчивались, то далее за нарушение ПДД водитель получал штраф.

Напомним, правоохранительные органы по видео определяют личности людей, которые находились на Пасху в Свято-Успенской Святогорской лавре Донецкой области, чем нарушили закон, поскольку создали обстановку для вспышки коронавируса.

Как ранее сообщалось, граждане в Святогорской лавре игнорировали правила социальной дистанции, многие были без защитных масок и перчаток. Священники также не выполняли правил карантина и вели богослужение как обычно.