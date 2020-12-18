​Население Украины с начала года резко сократилось: неутешительная статистика

В Украине количество умерших существенно превышает рождаемость.
В Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года население Украины составляет 41 млн 670,8 тыс. человек.
За десять месяцев 2020 года, в период с января по октябрь, количество жителей страны уменьшилось на 231,6 тыс., то есть около 0,55%, сообщили в Государственной службе статистики Украины.
В ведомстве отметили, что в Украине количество умерших существенно превышает живорожденных (100 к 51 соответственно).
За десять месяцев с начала текущего года в стране:
- родились 247,3 тыс. человек,
- умерли 485,7 тыс. человек.
Среди погибших было 1,6 тыс. детей в возрасте до одного года.
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Для сравнения: за этот же период в прошлом году родились 262,3 тыс., умерли 486,8 тыс. человек. (детей меньше года – 1,9 тысячи).
В 2020-м в Украине зафиксировали меньший отрицательный миграционный прирост населения, чем в предыдущем году. Этот показатель означает, что из страны уехало больше граждан, чем прибыло.
Население Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- В октябре 2020 года в Украине зафиксирован крайне высокий прирост смертей среди населения страны.
- Две области Украины попали в список самых опасных регионов для путешествий в мире. По данным Travel Risk Map и международной организация International SOS, которая занимается вопросами безопасности и здравоохранения, уровень опасности в Донецкой и Луганской областях, где с 2014 года продолжается военная агрессия против Украины, оценивают как "чрезвычайный".