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​Население Украины с начала года резко сократилось: неутешительная статистика

18 декабря 2020, 21:33
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В Украине количество умерших существенно превышает рождаемость.

Население Украины сократилось.

В Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года население Украины составляет 41 млн 670,8 тыс. человек.

За десять месяцев 2020 года, в период с января по октябрь, количество жителей страны уменьшилось на 231,6 тыс., то есть около 0,55%, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В ведомстве отметили, что в Украине количество умерших существенно превышает живорожденных (100 к 51 соответственно).

За десять месяцев с начала текущего года в стране:

  • родились 247,3 тыс. человек,
  • умерли 485,7 тыс. человек.

Среди погибших было 1,6 тыс. детей в возрасте до одного года.

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Для сравнения: за этот же период в прошлом году родились 262,3 тыс., умерли 486,8 тыс. человек. (детей меньше года – 1,9 тысячи).

В 2020-м в Украине зафиксировали меньший отрицательный миграционный прирост населения, чем в предыдущем году. Этот показатель означает, что из страны уехало больше граждан, чем прибыло.

Население Украины - о чем ранее сообщал Главред:

смертность рождаемость Госстат новости Украины
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