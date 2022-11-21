"Наше военное Бандерятко": известнейшая снайпер Евгения Эмеральд раскрыла пол будущего ребенка

Евгения Эмеральд раскрыла пол будущего ребенка / Коллаж фото instagram.com/emerald.evgeniya

Беременная украинская защитница-снайпер Евгения Эмеральд, которую все называют "украинской Жанной д-Арк" раскрыла секрет о том, рождение кого именно ждут будущие родители. Защитница устроила вместе со своим супругом и друзьями гендер-пати. Видео она опубликовала на своей странице.

Стоит отметить, что это не первый ребенок у Евгении, она станет мамой во второй раз.

Женщина призналась, что её муж Евгений Стыпанюк мечтал о том, чтобы у них родилась именно дочка. И оказалось, что его мечта сбудется - Евгения вынашивает девочку.

"Ну что... берегись *** (российские оккупанты - Главред)! Мир ждет снайпершу. Наше военное Бандерятко — будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны ... Я точно знаю, что мини-снайперша даст о себе знать всему миру и превзойдет своих родителей. Мой Евгений Стыпанюк мечтал именно о девочке (это он еще не знает, что такое я — в квадрате)! Мой папа бы его понял. Давайте помолимся за Евгения", — пошутила Евгения.

Евгения Эмеральд раскрыла пол будущего ребенка / instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, ранее Евгения Эмеральд вышла замуж. Ее избранник - Евгений Стипанюк. Пара познакомилась на войне. Военные поженились 14 октября - в День защитников и защитниц Украины. В этот же день у Евгения был день рождения. Свадьбу сыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ.

27 октября на своей странице она поделилась радостной новостью и призналась, что она беременна. Евгения пыталась скрывать это от командиров и даже супруга, ведь она все время находилась на боевом фронте. Но тайна раскрылась, когда защитницу замучил сильный токсикоз.

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