"Наше военное Бандерятко": известнейшая снайпер Евгения Эмеральд раскрыла пол будущего ребенка

Украинская защитница призналась, что её муж очень хотел дочку, но он еще не знал, как это "Евгения в квадрате".
Беременная украинская защитница-снайпер Евгения Эмеральд, которую все называют "украинской Жанной д-Арк" раскрыла секрет о том, рождение кого именно ждут будущие родители. Защитница устроила вместе со своим супругом и друзьями гендер-пати. Видео она опубликовала на своей странице.
Стоит отметить, что это не первый ребенок у Евгении, она станет мамой во второй раз.
Женщина призналась, что её муж Евгений Стыпанюк мечтал о том, чтобы у них родилась именно дочка. И оказалось, что его мечта сбудется - Евгения вынашивает девочку.
"Ну что... берегись *** (российские оккупанты - Главред)! Мир ждет снайпершу. Наше военное Бандерятко — будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны ... Я точно знаю, что мини-снайперша даст о себе знать всему миру и превзойдет своих родителей. Мой Евгений Стыпанюк мечтал именно о девочке (это он еще не знает, что такое я — в квадрате)! Мой папа бы его понял. Давайте помолимся за Евгения", — пошутила Евгения.
Напомним, ранее Евгения Эмеральд вышла замуж. Ее избранник - Евгений Стипанюк. Пара познакомилась на войне. Военные поженились 14 октября - в День защитников и защитниц Украины. В этот же день у Евгения был день рождения. Свадьбу сыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ.
27 октября на своей странице она поделилась радостной новостью и призналась, что она беременна. Евгения пыталась скрывать это от командиров и даже супруга, ведь она все время находилась на боевом фронте. Но тайна раскрылась, когда защитницу замучил сильный токсикоз.
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