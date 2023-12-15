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"Наши самолеты физически и морально устали": пилот рассказал, как сбивает ракеты

Елизавета Бельмас
15 декабря 2023, 20:06
Пилот МиГ-29 рассказал, как и чем украинская авиация ликвидирует вражеские цели.
Пилот рассказал, как сбивает ракеты
Пилот рассказал, как сбивает ракеты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинский защитник, пилот истребителя МиГ-29 находится на одном из оперативных аэродромов. Авиацию уже давно адаптировали под западное вооружение и она готова в любой момент сбивать ракеты оккупантов. Об этом сам пилот рассказал в комментарии Воздушным силам ВСУ.

Летчик Александр начал свой путь в первые дни полномасштабной войны против Украины и, несмотря на молодость, совершил уже десятки вылетов с десятками сбитых ракет и "шахедов" врага.

По словам Александра, он со своим самолетом всегда находятся на оперативном аэродроме, которых в Украине сейчас немалое количество для оперативного выполнения задач. В таких заданиях не влияет на готовность даже ухудшение погодных условий, Александр всего готов подняться в небо за считанные минуты для того, чтобы уничтожить вражескую цель.

Адаптация под западное оружие

Также пилот рассказал, что к самолету МиГ-29 прикрепляются ракеты Р-27 и Р-73. Они предназначены для того, чтобы отражать нападение в воздухе и уничтожать крылатые ракеты, а также беспилотники типа "Шахед". Помимо прочего, защитники украинского неба используют вооружение, которое предоставляется западными партнерами для выполнения специальных задач.

Достижения украинских летчиков

Военный и пилот украинского МиГ-29 Александр отметил, что за период полномасштабного вторжения он также уничтожал и ликвидировал наземные объекты врагов, радиолокационные системы. К тому же, что немаловажно, он сумел прикрыть другие самолеты, которые атаковали наземные цели. Однако всё же есть и другая сторона медали. О ней Александр и рассказал, пока его собратья находятся на обучении полетам на новейших летательных аппаратах.

"Надеюсь, что мы получим более современный комплект вооружения. Еще бы очень хорошо было получить Авакс. Вражеским самолетам нужно давать достойный отпор, но к сожалению, наши самолеты физически и морально очень устарели. Мы не можем достаточно эффективно выполнять боевые задачи. Нам очень нужно получить современный пакет вооружения", — дополнил Александр.

Смотрите видео о пилоте Александре:

Напомним, Запад продолжит свою поддержку Украины. Прежде всего речь идет об оружии, которое уже сейчас нужно ВСУ в наступлении, обеспечении современной боевой авиацией и разминировании территорий, говорится в результатах заседания "Рамштайн-16", озвученных главой Пентагона Ллойдом Остином.

Также, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник считает, что вернуть оккупированный россиянами Крым гораздо легче, чем Донбасс. В интервью ТСН он рассказал, как это сделать.По словам Черника, Крым — это полуостров, 250 километров с севера на юг и чуть больше 360 километров с востока на запад.

В то же время, на Лимано-Купянском направлении продолжаются очень тяжелые бои. Российские оккупанты пытаются прорваться вперед. Ситуацию может осложнить непогода. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо. Там россияне накрывают артой, авиацией и дронами.

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война в Украине
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