'Украинские пилоты исключительные': стало известно, когда Украина может получить F-16

Украина может получить истребители F-16 уже этой зимой. По данным экс-директора ЦРУ эти самолеты способны изменить ход войны против России в пользу Украины.

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Стало известно, когда Украина может получить F-16 / Коллаж Главред, фото: commons.wikimedia.org, Офис президента

Экс-директор Центрального разведывательного управления правительства США (ЦРУ) Дэвид Петреус указал, что американские истребители F-16 могли бы повлиять на ход войны в Украине. Он также сообщил, когда Украина может их получить. Об этом Дэвид Петреус рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Очень важным станет предоставление F-16, которые, вероятно, этой зимой получат украинские ВВС. Считаю, что украинские пилоты исключительные и они очень быстро перейдут с самолетов МиГ и СУ на F-16", - отметил он.

Экс-директор ЦРУ также высказал свои мысли относительно ситуации на фронте.

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Дэвид Петреус отмечает, что эффективность Сил обороны Украины связана с поддержкой НАТО и Запада. Успех Украины зависит от ее способности привлечь дополнительные силы для противостояния России, которая еще не полностью мобилизовалась. Очевидно, Путин не спешит принимать такие меры.

"Он с радостью взвалил бремя этой войны на тех, кто живет за пределами Москвы, на тех, кто находится в более отдаленных республиках, куда возвращается основная часть мешков с трупами. Это также зависит от того, могут ли русские в какой-то момент сломаться и разбрызгаться. Боевой дух имеет огромное влияние на войне. Практически в каждом конфликте сторона, которая может аккумулировать наибольшую решимость, силу духа, проявить новаторство и мужество на поле боя, часто преобладает", - резюмировал он.

Война России против Украины-последние новости

В районе Авдеевки Россия собрала около 40 тысяч своих военнослужащих, включая офицеров, рядовых, мобилизованных лиц, бывших наемников из ЧВК "Вагнер" и бойцов подразделений "Шторм-z". Ситуация на этом направлении крайне напряженная и серьезная.

В то же время, западные спецслужбы переживают из-за активности ГУР на территории России, говорят источники авторитетного американского издания The Times.

Российские оккупанты выражают свое недовольство и обеспокоенность беспомощностью на левобережье Херсонской области, где, по их словам, удалось прорваться украинским защитникам. Важно отметить, что командование Сил обороны регулярно воздерживается от комментариев относительно любого движения ВСУ на этом участке фронта, пытаясь избежать разглашения любой информации, которая может навредить контрнаступательным операциям.

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