Наступление ВСУ дало успех в трех районах Херсонщины - областной совет

Украинские военные, ВСУ, контрнаступление на Херсонщине, Херсон / Генштаб ВСУ, УНИАН

Бойцы ВСУ, которые перешли в контрнаступление на юге Украины, быстро добились успеха в трех районах временно оккупированной Херсонщины. Об этом сообщил заместитель руководителя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

"Я могу подтвердить, что и в Херсонском районе, и в Каховском, и в Бериславском есть успехи у наших ВСУ", — заявил он.

Соболевский отдельно отметил, что детали контрнаступления будет комментировать исключительно командование украинской армии. И призвал помогать ВСУ делом, а не всего лишь "рассказывать про их успехи".

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Депутат также отметил, что часть местных коллаборантов уже выехала из Херсонской области после мощных атак украинской армии.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

29 августа бывший советник руководителя Офиса президента Виктор Андрусив сказал, что ВСУ прорвали первую линию обороны российских оккупантов в Херсонской области. Захватчики оставили свои позиции и покинули поле боя.

30 августа советник Офиса президента Алексей Арестович уточнил, что прорыв силами обороны Украины фронта на Херсонщине произошел на нескольких участках. Украинские войска либо прекратили, либо полностью остановили снабжение российских подразделений в регионе путем нанесения огневых ударов по мостам и переправам. Оккупанты пытаются восстановить логистику.

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