Стало известно, что нужно Саакашвили для получения должности в правительстве

Саакашвили должен самостоятельно договориться со Слугой народа / Reuters

Бывший президент Грузии и глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили будет лично встречаться с фракцией Слуга народа, чтобы убедить депутатов проголосовать за его назначение вице-премьером в правительство Дениса Шмыгаля.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в пропрезидентской политсиле, встреча запланирована на пятницу, 24 апреля.

Уточняется, что во время визита Саакашвили озвучить нардепам свои аргументы, которые убедят их отдать голоса за его назначение. Вопрос вынесут на голосование в Верховную Рауд, если 70% парламентариев Слуги народа согласятся поддержать грузинского политика в кресле вице-премьера.

Источники отмечают, что давить на депутатов никто не намерен. Если 70% "слуг" откажутся голосовать за назначение Саакашвили, то данный вопрос просто снимут с повестки дня. Однако уже сейчас известно, что во фракции много людей, которые не хотят видеть грузинского политика во власти.

Если нардепы кандидатуру Саакашвили поддержат, то вопрос вынесут на голосование на внеочередном заседании Рады уже в ближайшую пятницу, оно запланировано на 13:00.

Напомним, в Офисе президента подтвердили информацию о том, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был приглашен на работу в Кабинет министров.

Как ранее писал Главред, Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.