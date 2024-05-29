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Названы города и села, которые оказались под угрозой оккупации России

Яна Ставская
29 мая 2024, 21:34
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Российские войска пытаются захватить господствующие высоты и перерезать украинскую группировку.
Названы города и села, которые оказались под угрозой оккупации России
Россия наступает на Востоке / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Российские войска нацелились на захват Белогоровки, но самые горячие бои идут на Бахмутском направлении, рассказал военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело"ДмитрийСнегирёв в чате на Главреде.

Белогоровка для россиян имеет большое значение, так как это - господствующие высоты и подход к промышленному треугольнику Северодонецк - Лисичанск - Рубежное.

Одновременно ВС РФ пытаются окружить украинскую группировку в районе Северска.

На Купянском направлении оккупанты намерены захватить Табаевку и выйти к Оскольскому водохранилищу. Скорее всего, добавил Снегирев, целью для РФ является не Купянск, а Изюм.

"С целью создания флангового охвата украинской группировки, сосредоточенной в Донецкой области, а именно в Славянске, Краматорске и Константиновке", - объяснил эксперт.

Под Харьковом в центре внимания врага до сих пор остаются Липцы, которые открывают выход к господствующим высотам.

На Бахмутском направлении у врага две ключевые точки, уверен Снегирев, - Клещеевка и самая высокая точка Донецкого кряжа Часов Яр.

На Угледарском - админграница Донецкой и Днепропетровской областей Веременский выступ.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегирёвым:

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты осуществили четыре атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области. Хотя враг и не достиг значительных успехов, но, вероятно, проверял реакцию Украины после боев в Харьковской области.

По данным Института изучения войны, Силы обороны Украины провели успешную контратаку на севере Харьковской области и захватили позиции врага в направлении Липцов.

Согласно информации ВСУ, Силы обороны контролируют большую часть Волчанска. В то же время россияне безуспешно пытаются штурмовать позиции украинских защитников под прикрытием авиации.

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