Названы города и села, которые оказались под угрозой оккупации России

Российские войска нацелились на захват Белогоровки, но самые горячие бои идут на Бахмутском направлении, рассказал военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело"ДмитрийСнегирёв в чате на Главреде.
Белогоровка для россиян имеет большое значение, так как это - господствующие высоты и подход к промышленному треугольнику Северодонецк - Лисичанск - Рубежное.
Одновременно ВС РФ пытаются окружить украинскую группировку в районе Северска.
На Купянском направлении оккупанты намерены захватить Табаевку и выйти к Оскольскому водохранилищу. Скорее всего, добавил Снегирев, целью для РФ является не Купянск, а Изюм.
"С целью создания флангового охвата украинской группировки, сосредоточенной в Донецкой области, а именно в Славянске, Краматорске и Константиновке", - объяснил эксперт.
Под Харьковом в центре внимания врага до сих пор остаются Липцы, которые открывают выход к господствующим высотам.
На Бахмутском направлении у врага две ключевые точки, уверен Снегирев, - Клещеевка и самая высокая точка Донецкого кряжа Часов Яр.
На Угледарском - админграница Донецкой и Днепропетровской областей Веременский выступ.
Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегирёвым:
Война в Украине - последние новости
Российские оккупанты осуществили четыре атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области. Хотя враг и не достиг значительных успехов, но, вероятно, проверял реакцию Украины после боев в Харьковской области.
По данным Института изучения войны, Силы обороны Украины провели успешную контратаку на севере Харьковской области и захватили позиции врага в направлении Липцов.
Согласно информации ВСУ, Силы обороны контролируют большую часть Волчанска. В то же время россияне безуспешно пытаются штурмовать позиции украинских защитников под прикрытием авиации.
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