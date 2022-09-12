"Не будем стоять на месте": Украина не пойдет на новые "минские соглашения" - Зеленский

Украина не согласиться на "минские соглашения" / president.gov.ua

Украина не пойдет ни на какие варианты новых "минских соглашений", заявил глава государства Владимир Зеленский интервью Фариду Закарии для CNN, отвечая на вопрос о продвижении украинских войск в Херсонской области и на востоке.

Президент подчеркнул, что украинцы стремятся деоккупировать территории своего государства.

"Главная цель деоккупации в том, что нельзя дать России продолжать ту самую оккупацию медленную, которую она начала в 2014 году", - сказал он.

Видео дня

Президент отметил, что не может сообщить детали операционных действий ВСУ на поле боя.

"Мы не будем стоять на месте. Мы будем потихоньку постоянно идти. Мы по-другому больше говорить с ними не будем. Как только мы останемся и будем стоять - я знаю, некоторые государства будут толкать нас к "Минскому процессу". Я хочу, чтобы мир понимал, - это разные вещи. Дипломатическое решение и "Минск"-2-3-5-10 - это разные вещи. "Минск" - это пустая бумажка для того, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Михаил Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

Читайте также: