"Не будем стоять на месте": Украина не пойдет на новые "минские соглашения" - Зеленский

Президент отметил, что не может сообщить детали операционных действий ВСУ на поле боя.
Украина не пойдет ни на какие варианты новых "минских соглашений", заявил глава государства Владимир Зеленский интервью Фариду Закарии для CNN, отвечая на вопрос о продвижении украинских войск в Херсонской области и на востоке.
Президент подчеркнул, что украинцы стремятся деоккупировать территории своего государства.
"Главная цель деоккупации в том, что нельзя дать России продолжать ту самую оккупацию медленную, которую она начала в 2014 году", - сказал он.
Президент отметил, что не может сообщить детали операционных действий ВСУ на поле боя.
"Мы не будем стоять на месте. Мы будем потихоньку постоянно идти. Мы по-другому больше говорить с ними не будем. Как только мы останемся и будем стоять - я знаю, некоторые государства будут толкать нас к "Минскому процессу". Я хочу, чтобы мир понимал, - это разные вещи. Дипломатическое решение и "Минск"-2-3-5-10 - это разные вещи. "Минск" - это пустая бумажка для того, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением", - подчеркнул Зеленский.
Переговоры Украины и РФ о мире
Ранее Михаил Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.
Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.
Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.
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