Зеленский жестко отверг ультиматум РФ и назвал главное условие переговоров с Путиным

Владимир Зеленский, Владимир Путин / УНИАН, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу вероятности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что со стороны России нет признаков готовности к конструктивному диалогу. Такое мнение глава государства высказал в интервью CNN.

По его словам, стратегия РФ заключалась в том, чтобы вторгнуться в некоторые части Украины, выиграть время с помощью дискуссий и соглашений, набраться сил и начать новые вторжения.

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"Я знаю, что некоторые государства будут толкать нас в направлении Минского процесса. Я хочу, чтобы все поняли, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это разные вещи, потому что Минск - это пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", - отметил президент.

Вместе с тем он убежден, что начать переговоры с Россией можно будет только после того, как агрессор выведет свои войска с украинской территории.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (Путин) или кто-то другой. Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы", - добавил Зеленский.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Михаил Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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