Не дают хоронить умерших, а женщины вынуждены рожать дома: оккупанты терроризируют Сумщину

Оккупанты / Александр Ермоченко

Город Тростянец в Сумской области больше всего страдает от российских оккупантов. Россияне убивают мирное население, у людей нет воды, электричества, лекарств.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об ужасающих преступлениях военных страны-оккупанта.

"Опасно просто находиться на улице. Они (оккупанты — Ред.) расстреляли женщину, которая ехала по городу на велосипеде. Не дают возможности хоронить умерших, хоронить погибших. Есть очень большая проблема хранения тел в морге", — сообщил Живицкий.

По его словам, женщины рожают детей прямо дома, потому что нет никакой возможности добраться до больницы. Кроме того, больница неоднократно была обстреляна.

Читайте также"Этот ужас мог сделать только изверг!": Ирина Билык показала жуткие кадры из Киева"Оккупанты угнали последний автомобиль экстренной медицинской помощи и просто физически невозможно оказать медпомощь людям, которые не могут добраться до больницы самостоятельно", — сказал глава ОВА.

Кроме того, продолжается террор по селам Краснопольской громады Сумской области. Оккупанты ходят по домам, забирают мобильные телефоны, ружья у местных охотников, занимают школы, дома, выгоняют людей прямо на улицу. Захватчики заставляют людей пешком идти в Россию, но местные отказывают под угрозой расправы.

Живицкий рассказал о том, что в Сумской области во время обстрелов был поврежден газопровод. Около 20-25 тысяч человек остаются без поставки газа.

Напомним, во временно захваченном РФ Чернобыле оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию стоимостью 6 миллионов евро. Она расположена в зоне отчуждения.

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