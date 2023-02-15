Неизвестный объект в воздухе и взрывы: в Киевской области - тревога

В Сети уже появились кадры работы ПВО - удар был нанесен по неизвестному объекту.

В Киевской области сбили объект в воздухе / Telegram

В среду днем, 15 февраля, в Киевской области объявили воздушную тревогу. В небе был обнаружен неизвестный объект.

Отметим, что в Киеве воздушная тревога не объявлялась. Об этом свидетельствует специализированный ресурс Аlarmmap.

При этом киевляне сообщают о том, на правобережье слышали звук пролетавшего объекта, не похожий на самолет.

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/ alarmmap.online

В то же время в Сети уже появились кадры работы ПВО в Киевской области. Сообщается, что удар был нанесен по неизвестному объекту в воздухе.

Как уточнили в Киевской областной военной администрации, в небе над Киевщиной обнаружили воздушные цели.

"В связи с этим работает ПВО", — добавили в КОВА.

Напомним, войска РФ проводят 10 февраля новую атаку против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам. Украинцам следует придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины, в ряде регионов работают системы ПВО.

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА. Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.

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