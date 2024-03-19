УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Нельзя недооценивать: полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после выборов

Юрий Берендий
19 марта 2024, 09:38
Военный эксперт отмечает, что после того, как Путину "нарисовали" рекордную поддержку среди населения, глава Кремля может усилить мобилизацию в РФ.
Нельзя недооценивать: полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после выборов
Полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после "победы" на выборах / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Согласно официальным результатам президентских выборов на территории России, действующий российский диктатор Владимир Путин набрал рекордные для себя более 87% голосов выборов. В то же время, после такой "рекордной" поддержки народа, Путин может принять решение о проведении новой волны мобилизации. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии 24 каналу.

Он отмечает, что для Украины есть риск проведения в России масштабной мобилизации

Петр Черник отметил, что Путин получил легитимизацию в первую очередь перед собственными элитами. Несмотря на то, что результаты выборов нарисованы, главная масса народа все же влюблена в своего царя и фюрера - они это подтвердили.

видео дня

"Он уже имеет развязанные руки и может прибегнуть к той концепции, которую мы называем "вставай страна огромная",- отметил военный эксперт. Нельзя этого недооценивать и надо рассматривать это, как объективную угрозу и готовиться к потенциальному увеличению их мобилизационного ресурса", - добавил Черник.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Выборы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин может попытаться использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как основание для продолжения длительной войны в Украине. Это мнение высказали аналитики Института изучения войны.

Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять армию. Кроме того, он высказал планы создания "санитарной зоны" в Украине.

Президент Владимир Зеленский отметил, что никакой легитимности в имитации российских выборов нет и не может быть.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине выборы в России
Реклама

Главное за день

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

10:16 Украина
Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

09:00 Украина
ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

08:44 Украина
Все главные новости

Популярное

Белгород теперь может спать спокойно 12435

Белгород теперь может спать спокойно

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается 10940

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон 5533

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон

Уксус никогда нельзя использовать в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях 4164

Уксус "никогда нельзя использовать" в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях

Последние новости

10:31

Дженнифер Лопес снялась в платье от украинского бренда

10:25

Одессит Джиган прогосовал в Дубае за террориста Путина

10:18

Истощена, но счастлива: феерическое возвращение Кейт Миддлтон

10:16

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

09:59

"Нужно больше людей": сенатор Грэм призвал снизить призывной возраст в Украине

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армияВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
09:47

Запад сделает РФ предложение в обмен на остановку войны – победительница "Битвы экстрасенсов"

09:43

"Забудь ты того бабника": жена Мурата Налчаджиоглу публично расплакалась

09:43

День Весеннего равноденствия: всего одно действие 20 марта изменит судьбу и привлечет богатство

09:40

Какой характер у имени Саша: откуда оно пошло и все секреты

Реклама
09:38

Нельзя недооценивать: полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после выборов

09:00

Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

08:53

Гороскоп на завтра 20 марта 2024: Львам - проблемы на работе, Ракам - пора отдохнуть

08:44

ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

08:43

Си Цзиньпин поедет к Макрону: в Politico узнали цель визита и причем тут Путин

08:10

Оружие, которое прекратит войны?мнение

07:47

Европа начнет производить достаточно боеприпасов для ВСУ в ближайшее время - Павел

06:59

Путин использует "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW

06:10

Главная идея Путина и России уже не Украинамнение

05:30

6 причин, почему горит ухо: о чем говорит древняя примета

05:05

Почему нельзя спать лицом в подушку: чем это грозит человеку

Реклама
04:33

Головоломка на удачу: нужно найти четырехлистный клевер за 11 секунд

03:30

Чем лучше засеять пустующий огород: новый урожай попрет как на дрожжахВидео

03:00

"Я проникну в Украину": предательница Лолита нашла способ вернуться

02:32

И черную, и красную: как правильно обрезать кусты смородины весной

02:00

Экс-жена Кличко похвасталась, как выглядит без единой капли косметики

01:15

Когда использовать средства для уничтожения сорняков: садовод назвал идеальное время

00:59

В небе будет не одна "птичка": Дания летом передаст Украине самолеты F-16

18 марта, понедельник
23:35

Шторм "врежет" сразу с 6-балльной мощностью: скоро страну накроет магнитная буря

23:14

Только люди с орлиным зрением найдут три яйца за 12 секунд: сложная загадка на внимательность

22:46

РЭБ и беспилотники: Сырский заявил о поиске "асимметричных решений" на фронте

22:10

Убийство ради "маленькой принцессы": всплыли детали гибели украинки в ФРГ

21:53

Россияне лупят ракетами по Конотопу: в Сумской области продолжается эвакуация

21:25

Маленькая дочь не сможет обнять папу: россияне убили украинского командира

21:18

Путина на Красной площади "защищал" бронежилет в паху - СМИ

21:13

В США ищут варианты: сенатор раскрыл неожиданный план помощи Украине

20:38

Роман Цимбалюк. Путин сказал, что ждёт РоссиюВидеоблоги

20:06

Повстанцы говорят о новом наступлении: РДК подошел к ядерному объекту – Newsweek

19:54

Путинофила Джигурду заметили на Запорожье: спекулировал на украинских корнях

19:44

На Украину налетит шторм: регионы будет засыпать снегом, будет бешеный ветер

19:10

Белгород теперь может спать спокойномнение

Реклама
19:07

Угроза наступления РФ на севере: в ГУР оценили вероятность атаки

18:55

Кто убил Навального: Трамп промямлил одну вещь - Politico

18:51

Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил ВСУ: что о нем известно

18:36

4 лучших способа, как проверить воду на качество в домашних условиях

18:34

Лучше не станет: у Зеленского сказали, почему Путин говорит о "санитарной зоне"

18:29

Некоторым украинцам можно выходить на пенсию досрочно: кто может это сделать

18:24

Молодая жена престарелого Петросяна раскрыла детали рождения дочери

18:08

"Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

17:36

К чему снится падение и полет: ответ удивит

17:25

Кому молиться 19 марта, чтобы в семье был мир, здоровье и богатство: приметы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять