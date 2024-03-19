Нельзя недооценивать: полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после выборов

Военный эксперт отмечает, что после того, как Путину "нарисовали" рекордную поддержку среди населения, глава Кремля может усилить мобилизацию в РФ.

https://glavred.info/ukraine/nelzya-nedoocenivat-polkovnik-vsu-sprognoziroval-deystviya-putina-posle-vyborov-10551152.html Ссылка скопирована

Полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после "победы" на выборах / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Согласно официальным результатам президентских выборов на территории России, действующий российский диктатор Владимир Путин набрал рекордные для себя более 87% голосов выборов. В то же время, после такой "рекордной" поддержки народа, Путин может принять решение о проведении новой волны мобилизации. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии 24 каналу.

Он отмечает, что для Украины есть риск проведения в России масштабной мобилизации

Петр Черник отметил, что Путин получил легитимизацию в первую очередь перед собственными элитами. Несмотря на то, что результаты выборов нарисованы, главная масса народа все же влюблена в своего царя и фюрера - они это подтвердили.

видео дня

"Он уже имеет развязанные руки и может прибегнуть к той концепции, которую мы называем "вставай страна огромная",- отметил военный эксперт. Нельзя этого недооценивать и надо рассматривать это, как объективную угрозу и готовиться к потенциальному увеличению их мобилизационного ресурса", - добавил Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Выборы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин может попытаться использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как основание для продолжения длительной войны в Украине. Это мнение высказали аналитики Института изучения войны.

Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять армию. Кроме того, он высказал планы создания "санитарной зоны" в Украине.

Президент Владимир Зеленский отметил, что никакой легитимности в имитации российских выборов нет и не может быть.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.