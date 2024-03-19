Нельзя недооценивать: полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после выборов

Согласно официальным результатам президентских выборов на территории России, действующий российский диктатор Владимир Путин набрал рекордные для себя более 87% голосов выборов. В то же время, после такой "рекордной" поддержки народа, Путин может принять решение о проведении новой волны мобилизации. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии 24 каналу.
Он отмечает, что для Украины есть риск проведения в России масштабной мобилизации
Петр Черник отметил, что Путин получил легитимизацию в первую очередь перед собственными элитами. Несмотря на то, что результаты выборов нарисованы, главная масса народа все же влюблена в своего царя и фюрера - они это подтвердили.
"Он уже имеет развязанные руки и может прибегнуть к той концепции, которую мы называем "вставай страна огромная",- отметил военный эксперт. Нельзя этого недооценивать и надо рассматривать это, как объективную угрозу и готовиться к потенциальному увеличению их мобилизационного ресурса", - добавил Черник.
Кто такой Петр Черник
Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Выборы в России
Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин может попытаться использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как основание для продолжения длительной войны в Украине. Это мнение высказали аналитики Института изучения войны.
Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять армию. Кроме того, он высказал планы создания "санитарной зоны" в Украине.
Президент Владимир Зеленский отметил, что никакой легитимности в имитации российских выборов нет и не может быть.
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