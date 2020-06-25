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Сербский министр оскандалился заявлением о "бандеровцах – пособниках нацистов"

Ненада Поповича призвали не пытаться фальсифицировать историю.

25 июня 2020, 15:57
Сербия, флаг
Посольство Украины в Сербии отреагировало на заявление Ненада Поповича / serbia.com

Посольство Украины в Сербии отреагировало на заявление министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича, в котором он "принизил роль" украинского народа в борьбе с нацизмом.

Как сообщает сербская телерадиокомпания RTV , украинские дипломаты призвали сербского чиновника не пытаться фальсифицировать историю.

"Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательства над памятью более чем 8 млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны", - говорится в заявлении посольства.

Отметим, что ранее Попович заявил о том, что Сербия никогда не примет позорных попыток переписать историю, цель которых - представить сербский и русский народы, которые являются жертвами нацистской агрессии, как агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей - как жертв.

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"В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне - хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части", - сказал Попович.

Напомним, ранее в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Сербии Ацу Йованович из-за попытки легализации оккупированного Крыма на туристической ярмарке в Белграде.

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