Никогда он не будет майором: ВСУ ликвидировали опасного оккупанта

ВСУ, груз-200 / коллаж фото сайт президента Украины и Анатолий Штефан

Бойцы украинской армии уничтожили капитана армии оккупантов Василия Бабилюка. Об этом заявил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Есть информация, что Бибилюк пошел воевать в Украину, несмотря на то, что был практически предпенсионного возраста

"До завершения контракта и пенсии ему оставалось три года. По словам близких, он мечтал уйти на пенсию в звании майора", – говорится в подписи к фото в одной из российских соцсетей.

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Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

До того Штефан писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва.

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