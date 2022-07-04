Никогда он не будет майором: ВСУ ликвидировали опасного оккупанта

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Василия Бабилюка, который хотел дослужиться до звания майора, нападая на украинцев.
Бойцы украинской армии уничтожили капитана армии оккупантов Василия Бабилюка. Об этом заявил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
Есть информация, что Бибилюк пошел воевать в Украину, несмотря на то, что был практически предпенсионного возраста
"До завершения контракта и пенсии ему оставалось три года. По словам близких, он мечтал уйти на пенсию в звании майора", – говорится в подписи к фото в одной из российских соцсетей.
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Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).
Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.
До того Штефан писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва.
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