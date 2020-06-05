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Нардепа Тищенко высмеяли на гигантские горы песка на детских площадках

5 июня 2020, 20:08

Политик устроил неудачный пиар перед выборами.

  • Песок от Тищенко Фото: Facebook/Николай Тищенко
  • Песок от Тищенко Фото: Facebook/Николай Тищенко
  • Песок от Тищенко Фото: Facebook/Николай Тищенко
  • Песок от Тищенко Фото: Facebook/Николай Тищенко
  • Песок от Тищенко Фото: Facebook/Николай Тищенко

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко решительно начал готовиться к выборам мэра Киева, поэтому занялся обустройством песочниц в столице и по его инициативе в них очень щедро насыпали песка.

"Делаем родной город комфортным. Мы отреагировали на обращение киевлян об отсутствии песка на детских площадках и совместно с Управляющей компанией Святошинского района наполнили их. И это только начало! На сегодня наша команда уже успела улучшить почти 30 адресов. Если вы обращались к нам, но нового песка еще не получили, не волнуйтесь - скоро он будет на ваших детских площадках! Везем всем в порядке очереди и держим на контроле этот процесс", - написал Тищенко в Facebook.

К посту политик прикрепил такие красноречивые фотографии, что комментарии просто взорвались от мнений киевлян и не только. Свой благородный поступок Тищенко проиллюстрировал фотографиями песочниц, в которые высыпали огромной горой по несколько тонн песка, будто он предназначен не для детей, а для строительства.

"Вот так лучшие практики нашей команды в повышении комфорта и благоустройства Змиевской общины берут на вооружение политики с сомнительной репутацией", - отметился в комментариях ироничный вымышленный политик из соцсетей Жаботюк Юрий Иванович.

Остальные пользователи оставляли не менее острые комментарии. Тищенко с горами песка стал очередным мемом соцсетей.

"Вот так курган или усыпальницу насыпал", "Трясця, вот я себе думаю, чего так трудно жилось украинцам? Уже теперь легко, потому что песка достаточно, жизнь налаживается, спасибо депутату!", "Наконец решительные реформы!", "Николай, насыпай еще!", "Там детей, надеюсь, не было в этот момент? "," Удивительно, как упорно пробивают дно. Казалось бы, дальше некуда, но нет ... Даю простую рекомендацию - удалите это фото уж, не позорьтесь .... Убожество ", "Осторожно, улучшение!", "Николай, это не кокаин!", "Щедрее чем бабушка семечек в переходе насыпает!", "Он реально долбо * б", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, Тищенко публично объявил о своих планах принять участие в выборах киевского мэра.

Напомним, ранее руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко заявлял, что по состоянию на начало июня 2020 года потенциальных участников праймериз по поводу выборов мэра Киева насчитывается четверо ‒ Александр Ткаченко, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Николай Тищенко новости Украины новости Киева Слуга народа
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