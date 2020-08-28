Нормы карантина — вне закона: СМИ рассказали о резонансном решении КСУ

КСУ признал неконституционными ограничения карантина / УНИАН

Отдельные карантинные ограничения, введенные в Украине в связи с эпидемией коронавируса, признаны неконституционными.

Такое решение принял Конституционный суд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

В частности, КСУ признал неконституционными ограничения на работу общественного транспорта.

Кроме того, также признаны неконституционными ограничения Кабмина по ограничению заработных плат чиновников и судей на время карантина, а также запрет на работу заведений общественного питания.

Обратим внимание, что по информации народного депутата Даниила Гетманцева, обнародованной в Facebook, КСУ также признал неконституционным приостановление на время карантина возможности списания денег из государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

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Ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

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Кроме продолжения действия карантина, правительство усиливает ограничительные меры, что вызвано увеличением количества заболевших и причинами, из-за которых это происходит.

Напомним, по состоянию на утро 28 августа с начала пандемии в Украине лабораторно подтверждено 114 тыс. 497 случаев COVID-19, выздоровели 55 тыс. 83 человека, 2 тыс. 451 человек умер.