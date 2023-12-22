Новый скандал: чиновник Минобороны присвоил 1,5 миллиарда на снарядах для ВСУ

Минобороны пытается вернуть в бюджет украденные должностным лицом 1,5 миллиарда гривен.

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Коррупционеру грозит до 15 лет тюрьмы / Коллаж Главреда. Фото: СБУ

Руководителя одного из главных управлений Минобороны разоблачили на попытке хищения 1,5 млрд грн на закупке артиллерийских снарядов для ВСУ. В декабре 2022 года он подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников, но бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт без посредников, что сокращало сроки их поставки военным, но фигурант продллил предварительное соглашение, сообщает СБУ.

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Дальше на счета аффилированной фирмы было перечислено почти 1,5 млрд грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении", - говорится в сообщении спецслужбы.

Фигуранта отстранили от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Минобороны проводит мероприятия для возвращения в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд грн. Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Как писал Главред, НАБУ и САП разоблачили руководство Госспецсвязи - главу службы Юрия Щиголя и его заместителя - в хищении 62 миллионов гривен, которые государство выделило службе на закупку систем информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Саму закупку чиновники засекретили, чтобы избежать торгов и обеспечить "своим" фирмам победу.

Более того, бывшему заместителю министра обороны сообщили о подозрении о факте растраты государственных средств. Речь идет о поставках для ВСУ непригодной военной формы.

Кроме того, работники Государственного бюро расследований сообщило о разоблачении схемы избегания мобилизации в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По данным правоохранителей, военнослужащий Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.

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