УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новый скандал: чиновник Минобороны присвоил 1,5 миллиарда на снарядах для ВСУ

Яна Ставская
22 декабря 2023, 21:30
Минобороны пытается вернуть в бюджет украденные должностным лицом 1,5 миллиарда гривен.
Новый скандал: чиновник Минобороны присвоил 1,5 миллиарда на снарядах для ВСУ
Коррупционеру грозит до 15 лет тюрьмы / Коллаж Главреда. Фото: СБУ

Руководителя одного из главных управлений Минобороны разоблачили на попытке хищения 1,5 млрд грн на закупке артиллерийских снарядов для ВСУ. В декабре 2022 года он подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников, но бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт без посредников, что сокращало сроки их поставки военным, но фигурант продллил предварительное соглашение, сообщает СБУ.

видео дня

Дальше на счета аффилированной фирмы было перечислено почти 1,5 млрд грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении", - говорится в сообщении спецслужбы.

Фигуранта отстранили от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Минобороны проводит мероприятия для возвращения в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд грн. Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Как писал Главред, НАБУ и САП разоблачили руководство Госспецсвязи - главу службы Юрия Щиголя и его заместителя - в хищении 62 миллионов гривен, которые государство выделило службе на закупку систем информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Саму закупку чиновники засекретили, чтобы избежать торгов и обеспечить "своим" фирмам победу.

Более того, бывшему заместителю министра обороны сообщили о подозрении о факте растраты государственных средств. Речь идет о поставках для ВСУ непригодной военной формы.

Кроме того, работники Государственного бюро расследований сообщило о разоблачении схемы избегания мобилизации в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По данным правоохранителей, военнослужащий Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
скандал Минобороны Украины корупуция
Реклама

Главное за день

"Сушки" заманили в западню: неожидання версия уничтожения самолетов РФ на юге

"Сушки" заманили в западню: неожидання версия уничтожения самолетов РФ на юге

22:58 Украина
"Важный день": Зеленский рассказал о сбитых российских Су-34

"Важный день": Зеленский рассказал о сбитых российских Су-34

22:51 Украина
Gepard и много дефицитных боеприпасов: Германия объявила о новой помощи

Gepard и много дефицитных боеприпасов: Германия объявила о новой помощи

22:26 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:35

Сын Димопулос почти догнал отца Джеджулу по росту

23:25

Уровень вероятности вас шокирует: искусственный интеллект научился предсказывать смерть человека

23:10

Исчез вместе с деньгами: Злату Огневич обманул организатор и украл благотворительные средстваВидео

23:07

"Прощайте, старые паспорта": украинская актриса неожиданно сменила фамилию

22:58

"Сушки" заманили в западню: неожидання версия уничтожения самолетов РФ на югеВидео

Роман Свитан: Задача Украины на 2024 год – удары на 500 км вглубь РоссииРоман Свитан: Задача Украины на 2024 год – удары на 500 км вглубь России
22:51

"Важный день": Зеленский рассказал о сбитых российских Су-34

22:44

"Начал жить": Инна Мирошниченко рассказала об успехах приемного сынаВидео

22:26

Gepard и много дефицитных боеприпасов: Германия объявила о новой помощи

22:15

Россия панически боится двух вещей: в ГУР рассказали, чего больше всего пугает Кремль

Реклама
21:54

Мобилизация 500 тысяч украинцев: Зеленский откровенно высказался насчет ротации

21:30

Новый скандал: чиновник Минобороны присвоил 1,5 миллиарда на снарядах для ВСУ

21:15

В Украине готовят ротацию военных: кого могут отправить на передовую

21:09

Пятки и руку будут нежными, как у малыша: фармацевт рассказала, как спасти пересохшую кожу зимой

21:07

"Москва будет гореть": Свитан рассказал, когда россияне пойдут против Кремля

20:00

Кассетные и неуправляемые: Россия планирует атаковать Украину новым оружием

19:59

Есть прорыв: в Польше раскрыли сценарий отмены блокады границы и назвали сроки

19:48

"Мясорубка работает на полную мощность": Барабаш о ситуации вблизи Авдеевки

19:37

Мощный ветер и снег: Украину накрыла сильная непогода

19:18

Мобилизация в ВСУ украинских мужчин за рубежом: две страны уже высказались

19:17

Родители за это платят: в России бандиты "лечат" детей от гомосексуальности

Реклама
19:09

Блокирование границы: ситуация дошла до критической точкимнение

19:02

Астафьева откровенно рассказала о романе с молодым парнем

19:01

"Вторую ночь не сплю": сын Мишиной попал в больницу на отдыхе в Таиланде

18:59

Угроза новых ударов РФ по Киеву: Жданов назвал вероятные цели оккупантов

18:54

ВСУ возьмут под мощный огневой контроль главную артерию оккупантов - Гуменюк

18:32

Как правильно посадить малину: эти просты советы ошеломят садоводов

18:16

Мобилизации за границей - быть: в Украине скоро опубликуют новый законопроект

18:14

"Топчутся на месте": россияне не могут прорвать оборону ВСУ вблизи Бахмута - Фитьо

18:00

"В ПВО РФ много дыр": БПЛА попали в цель на территории России – источник в ГУР

17:58

Нужно за 5 секунд угадать, кто мать ребенка: чрезвычайно сложная загадка

17:51

Как можно закрепить гирлянду на стене и шторах: лучшие идеи для праздника дома

17:40

Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции "Єдність", на которую донатил Favbet реклама

17:34

Слились в крепких объятиях: 12-летнего мальчика вернули из российского плена

17:32

"Украина одержит победу": Владимир Зеленский назвал главные цели Украины на 2024 год

17:32

Россияне 9 раз атаковали ТЭС: в ДТЭК рассказали о серьезных повреждениях

17:26

Лунный календарь 23 декабря 2023: почему в этот день надо бояться вилок, которые падают

17:19

"Выкручивает изнутри": военный эмоционально высказался о легализации каннабиса

17:00

Украина создала 200-мильную полосу безопасности в Черном море: в ГУР рассказали детали

16:55

Мы увидим нехватку оружия у ВСУ по одному признаку - СвитанВидео

16:48

"Победа — это капитуляция Москвы": певец-воин Юрко Юрченко пламенно высказался о войне

Реклама
16:48

Воздушная "засада" на юге: новые детали удачной "охоты" на три Су-34 РФ

16:40

"Хоть завтра": Свитан рассказал, может ли Украина получить авиацию и ракеты в 2024 году

16:33

В Украине выплатят благотворительную пенсию: кто сможет её получить

16:26

С этим справится любая девушка: как вытащить колесо, которое съехало - рабочий лайфхак

16:19

Жена Месси показалась в головном уборе от украинского дизайнера

16:10

Часть переселенцев потеряет выплаты: кому с 1 января 2024 года отменят помощь

16:07

"Есть погибшие": в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ

15:50

Что делать, если холодильник не морозит: как справиться с большой проблемой

15:40

Летели бомбить ВСУ в Крынках: подробности сбития трех российских Су

15:33

F-16 скоро могут появиться в Украине: Нидерланды передадут первые 18 самолетов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять