Белорусский оппозиционер, сбежавший в Москву, оскандалился заявлением о Донбассе

Цепкало заявил о "гражданской войне" на Донбассе / Группа В.Цепкало ВКонтакте

Беларусский оппозиционер Валерий Цепкало, который сбежал в Россию, сделал скандальное заявление о том, что на Донбассе идет "гражданская война".

Об этом он заявил в эфире 4 канала в четверг, 13 августа.

Цепкало отметил, что Донбасс – это часть Украины. Но есть ли там российские войска, он сказать не смог.

"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса", – отметил он.

Читайте такжеОппонент Лукашенко Цепкало рассказал, почему в Беларуси не говорят об аннексии Крыма

Вместе с тем политик подчеркнул, что Крым, согласно международному законодательству, является украинским.

Как ранее писал Главред, белорусский коммерсант Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, объяснил, почему политики данной страны не высказываются по аннексии РФ Крыма у Украины весной 2014 года.

24 июля Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми ‒ поскольку опасался, что будет задержан. Его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси. Она помогает избирательному штабу единого кандидата в президенты Светланы Тихановской.