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КПВВ на Донбассе переходят на новый график - что изменится

31 мая 2020, 22:22

В штабе ООС рассказали, как будут работать КПВВ с 1 июня.

КПВВ
КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы / УНИАН

Новости Донбасса - с 1 июня КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы. Они будут пропускать людей с 06:00 до 20:00.

Как пишет штаб ООС, на летний режим работы будут переведены:

  • КПВВ Золотое - дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск;
  • КПВВ Майорское - дорожный коридор Горловка - Бахмут;
  • КПВВ Марьинка - дорожный коридор Донецк - Курахово;
  • КПВВ Новотроицкое - дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Мариуполь);
  • КПВВ Гнутово (с. Пищевик) - дорожный коридор Новоазовск – Покровск - Талаковка - Мариуполь;
  • КПВВ Станица Луганская - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар.

Как ранее писал Главред, с 22 марта был приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств из-за пандемии коронавируса. В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку могут разрешить пересечь линию разграничения.

Также отметим, в связи с распоряжением Кабмина, обнародованном в четверг, 21 мая, украинское правительство внесло изменения в распоряжение, которое касается работы КПВВ на границе с аннексированным Крымом.

КПВВ новости Донбасса ООС
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