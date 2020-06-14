В Карпатах молния убила туриста

Тело спасатели несли на носилках 5 км / Фото: пресс-служба ГСЧС

Турист из Львова 12 июня погиб от удара молнии на вершине горы в Карпатах в Ивано-Франковской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 12 июня в 22:35 спасателям поступило сообщение о том, что туристов в горах настигла гроза, и они потеряли связь.

Двое путешественников из Львова восходили на гору Грофа в поселке Осмолода Рожнятовского района. Однако внезапно погода испоритилась в тот момент, когда они разошлись, и связь внезапно прервалась. Один из них прибыл в заранее условленное место встречи, а другого не было. Мужчина сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

Спасатели отправились на поиски туриста. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на вершине горы Грофа уже рано утром 13 июня. По предварительному вердикту медиков, он погиб от удара молнии, когда в горах разбушевалась гроза.

Впоследствии спасатели осуществили меры по транспортировке тела с вершины гора к поселку Осмолода на расстояние 13 км. Пешим ходом мужчину на носилках несли 5 км, с помощью снегоболотохода Богун — 8 км.

/ Фото: пресс-служба ГСЧС

Напомним, в Китае 13 июня на скоростной трассе в восточной провинции Чжэцзян среди оживленного движения автомобилей взорвался бензовоз.

Как ранее сообщалось, в Сирии погибло восемь человек, а еще семеро получили ранения в результате взрыва в северо-восточной провинции Хасеке.