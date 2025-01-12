Разговор Трампа и Путина и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 12 января по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 19:30 12 января / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, УНИАН, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Стали известны требования Путина на возможных переговорах по Украине - ISW

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом о прекращении войны против Украины, скорее всего, будет сохранять свои довоенные максималистские требования.

Американские аналитики ISW в отчете объяснили, что такие требования Путина касаются изоляции Украины и ослабления Североатлантического альянса (НАТО).

видео дня

Северокорейский пленный раскрыл правду о потерях военных из КНДР

Разведывательное агентство Южной Кореи подтверждает факт взятия Украиной в плен двух северокорейских военных на территории страны-агрессора России, а именно в Курской области.

Как пишет Yonhap News Agency, кроме этих данных, южнокорейские разведслужбы процитировали слова одного из северокорейских военнопленных, который рассказал о ситуации в армии КНДР, воюющей в РФ.

Цель не Покровск: враг обходит город и приближается к Днепропетровщине - СМИ

Несколько месяцев враг пытается захватить город Покровск, что в Донецкой области, бросая на это направление много сил и средств. Однако украинские военные утверждают, что сейчас у врага появилась другая главная цель.

Как рассказали в комментарии УП двое военнослужащих, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении, в частности командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов, армия страны-агрессора России хочет приблизиться к Днепропетровщине, поэтому штурмует Покровск не в лоб, а пытается обойти город с юга на запад.

Встреча Путина и Трампа: Швейцария заявила о готовности принять саммит - СМИ

Швейцария готова принять саммит между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, если будет такое требование.

Об этом пишет издание Le Temps. Важно, что рассматривается организация такой встречи в формате трехстороннего диалога, в котором участие примет и Украина.

Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Погода в Украине с 13 января будет с осадками. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в интервью Главреду, в некоторых регионах мороз усилится.

"С понедельника, 13 января, почти во всех регионах Украины - кроме юга - будет небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха днем - от -2 мороза до +3 тепла", - говорит синоптик.

Не пограничные страны: в Польше прокомментировали отправку войск НАТО в Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключает возможность отправки польских войск в Украину для закрепления режима прекращения огня в Украине.

Как он пояснил в интервью Financial Times, причиной этого является то, что приграничные страны Альянса сейчас имеют больше обязанностей в сфере защиты и обороны НАТО, что не совсем правильно.

"Россияне пытаются обойти Покровск": в ВСУ оценили угрозу окружения города

Российские оккупационные войска избегают прямого штурма городов Покровск и Мирноград, вместо этого пытаясь обойти их, чтобы избежать интенсивных боев. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

По его словам, россияне избегают лобовых атак, выбирая маршрут через малые населенные пункты, преимущественно к югу от городов.

Украина обсуждает с США возможность производства систем ПВО и ракет - Зеленский

Страна-агрессор Россия за период с 6 по 12 января нанесла сотни ударов по украинской территории и выпустила почти 700 авиабомб, а также более 600 ударных дронов.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, РФ продолжает терроризировать Украину из-за своего превосходства в небе, поэтому партнеры должны реализовать свои договоренности, которые уже существуют.

Есть повреждения: у кораблей РФ возникли серьезные проблемы у берегов Сирии

У российского корабля у берегов Сирии зафиксирована утечка горючего из баков. Кроме того, новые сирийские власти запрещают вход российских кораблей в порт Тартус. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что Россия продолжает транспортировать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации.

Высокоточный удар: в Генштабе раскрыли детали поражения командного пункта армии РФ

12 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный авиаудар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Эта операция является частью серии ударов, направленных на поражение командных пунктов оккупационных войск на Донецком направлении.

Россияне могут бить КАБами по Днепропетровщине: какие громады в опасности

Российские оккупанты подходят все ближе к административной границе Днепропетровской области. Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области), передает ресурс Deep State.

"Полетит в космос": какой будет новый курс доллара в 2025 году

В 2025 году стоит ожидать повышения курса доллара до 47 гривен. Кроме того, при определенных обстоятельствах курс доллара может "улететь в космос" и достичь отметки в рекордные 50 гривен. Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua сообщили экономические эксперты Олег Пендзин и Алексей Кущ.

Увеличение военной помощи Украине: в Германии сделали громкое заявление

Германия должна предоставить Украине больше военной помощи, чем запланировано в бюджете на данный момент, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она уверена в том, что предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и непосредственно Германии, сообщает Spiegel.

Завершение войны и введение миротворцев: в Раде раскрыли вероятный сценарий

Информацию о вероятности размещения в Украине иностранного миротворческого контингента прокомментировал народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.

Как напомнил он в интервью Radio NV, Конституция запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к его переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор между ними может состояться в "ближайшие дни или недели". Об этом в интервью ABC News сообщил советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

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