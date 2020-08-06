На Киевщине в выгребной яме погибли люди: детали трагического инцидента

Яма / ГУ ГСЧС по Киевской области

В Киевской области после падения в выгребную канализационную яму погибла целая группа людей.

Об этом сообщают представители регионального Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным сотрудника ведомства, 5 апреля 2020 года, в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступила информация о том, что в выгребную канализационную яму в селе Пятигоры упал человек.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что в яме не один, а четверо — все в бессознательном состоянии. Людей достали наружу и попытались реанимировать.

К сожалению, трое из них скончались. Выжить удалось только одному мужчине 1989 года рождения. Его госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом".

Затем выяснилось, что житель села чистил выгребную яму и, внезапно почувствовав себя плохо, позвал на помощь. Его супруга попыталась помочь мужу, спустилась в яму, но также не справилась. К ним на помощь поспешили зять и соседский мальчик. Но все они отравились и потеряли сознание.

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Напомним, ранее в Харькове в Новобаварском районе в коллекторной трубе у реки Уды было обнаружено сожженное тело погибшей девушки. Следователи открыли производство по статье "Умышленное убийство".