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"Не паниковать!" В Киеве жители испугались облака в виде гигантского гриба

В ГСЧС успокоили, что такое чудо природы – довольно частое явление.

19 июня 2020, 21:55
Облако над Киевом / Фото: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве и области вечером 18 июня можно было наблюдать уникальное природное явление – огромное облако в виде гриба или большой воронки.

"Всем, кто сегодня в Киеве имел возможность увидеть облако в виде "гриба" или "воронки", советуем не паниковать. Зато можем порадоваться, что мы стали свидетелями такого необычного явления и увидели облако, называется "наковальня". Она встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы. Такие облака ранее уже были замечены на Киевщине, Тернопольщине, Винниччине", - сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Заметила необычное природное явление и синоптик Наталья Диденко.

"Синоптику везет на интересные облака", - подписала она фото в Facebook.

Диденко подтвердила, что такие оригинальные облака называют наковальнями.

"Достаточно распространенное явление. Растекание верхушки облака означает, что она достигла максимального развития и скоро начнется ее разрушение", - пояснил в комментариях один из пользователей Роман Мурмыло.

"Я уже подумала, что нас прилетели спасать инопланетяне", - пошутила Оксана Свердлюк.

Ранее ученые предрекли аномальную жару и назвали ее причины. На увеличение температуры воздуха влияют несколько факторов.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в Украине в июне 2020 года до 20-го числа ожидается достаточно жаркая, а с 21 числа и до конца месяца температура повысится и может составить до +34 градусов.

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