Купаться или нет: на каких пляжах в Киеве разрешили плавать

На каких пляжах в Киеве разрешили плавать/ УНИАН

В столице Украины по состоянию на 16 июля 2020 года можно купаться в воде без ограничений близ девяти пляжей можно купаться.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятие Плесо в социальной сети Facebook.

Согласно тексту, по результатам лабораторных исследований проб воды были обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.

Зеленый флаг, который разрешает купание без ограничений, вывешен на таких пляжах:

Венеция, Радуга, Детский, Золотой, Молодежный, Центральный, Троещина, Черторый, Галерный.

На четырех пляжах Киева купание не рекомендовано ‒ там вывешены желтые флаги:

Радуга, Тельбин, Вербный, Пуща-Водица.

Красный флаг, который означает прямой запрет купания, установлен на пляже Предмостная Слободка. На этом объекте коммунальщики зафиксировали отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

Напомним, ранее известный вирусолог Борис Донской заявил о том, что категорически нельзя купаться на непроверенных пляжах, либо пляжах в воде возле которого обнаружена кишечная палочка.