Купаться или нет: на каких пляжах в Киеве разрешили плавать

В столице Украины по состоянию на 16 июля 2020 года можно купаться в воде без ограничений близ девяти пляжей можно купаться.
Об этом сообщается на странице коммунального предприятие Плесо в социальной сети Facebook.
Согласно тексту, по результатам лабораторных исследований проб воды были обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.
Зеленый флаг, который разрешает купание без ограничений, вывешен на таких пляжах:
- Венеция,
- Радуга,
- Детский,
- Золотой,
- Молодежный,
- Центральный,
- Троещина,
- Черторый,
- Галерный.
На четырех пляжах Киева купание не рекомендовано ‒ там вывешены желтые флаги:
- Радуга,
- Тельбин,
- Вербный,
- Пуща-Водица.
Красный флаг, который означает прямой запрет купания, установлен на пляже Предмостная Слободка. На этом объекте коммунальщики зафиксировали отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.
Напомним, ранее известный вирусолог Борис Донской заявил о том, что категорически нельзя купаться на непроверенных пляжах, либо пляжах в воде возле которого обнаружена кишечная палочка.