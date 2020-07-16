УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Купаться или нет: на каких пляжах в Киеве разрешили плавать

Коммунальщики обнародовали новые результаты лабораторных исследований проб воды.

16 июля 2020, 15:30
Пляж, Киев
На каких пляжах в Киеве разрешили плавать/ УНИАН

В столице Украины по состоянию на 16 июля 2020 года можно купаться в воде без ограничений близ девяти пляжей можно купаться.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятие Плесо в социальной сети Facebook.

Согласно тексту, по результатам лабораторных исследований проб воды были обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.

Зеленый флаг, который разрешает купание без ограничений, вывешен на таких пляжах:

  1. Венеция,
  2. Радуга,
  3. Детский,
  4. Золотой,
  5. Молодежный,
  6. Центральный,
  7. Троещина,
  8. Черторый,
  9. Галерный.

На четырех пляжах Киева купание не рекомендовано ‒ там вывешены желтые флаги:

  1. Радуга,
  2. Тельбин,
  3. Вербный,
  4. Пуща-Водица.

Красный флаг, который означает прямой запрет купания, установлен на пляже Предмостная Слободка. На этом объекте коммунальщики зафиксировали отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

Напомним, ранее известный вирусолог Борис Донской заявил о том, что категорически нельзя купаться на непроверенных пляжах, либо пляжах в воде возле которого обнаружена кишечная палочка.

новости Киева пляжи вода купание новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Купаться или нет: на каких пляжах в Киеве разрешили плавать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

15:44
Новый фильм про Губку Боба выйдет сразу на Netflix
15:36
Каким будет карантин в Украине: в Минздраве рассказали об изменениях
15:30
Купаться или нет: на каких пляжах в Киеве разрешили плавать
15:12
"Хороша": дочь Брежневой выставила напоказ сочные формы
14:57
В РФ прокомментировали "военные планы против Украины" Видео
14:50
Путин внезапно отменил поездку в аннексированный Крым
14:33
Новая жена Виктора Павлика высказалась о их разнице в возрасте
14:26
Продление карантина в Украине: Зеленский сделал заявление
14:19
В МИД Польши прокомментировали пранк Дуды Вованом и Лексусом Видео
13:52
"Безголосые обезьяны": Маша Распутина унизила всех звезд России
13:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июля: кого ждет встреча с будущим мужем
13:34
В Германии рассказали, поменяют ли политику по Северному потоку-2 из-за санкций США
13:31
Лукашенко объяснил, как вылечить COVID-19 при помощи косы
13:20
Воровал сладости: полиция задержала возможных убийц полковника СБУ Видео
13:20
Чего ждать от нового главы НБУ Кирилла Шевченко
13:00
Травы против депрессии: топ-5
12:59
Канье Уэст зарегистрировался на выборы президента США вопреки официальному заявлению
12:49
Рада назначила новую главу Антимонопольного комитета
12:28
Во Львовской области отправят под суд врачей, из-за халатности которых умер парень Видео
12:23
В МОЗ назвали регионы, которым ослабление карантина не светит Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять