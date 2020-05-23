Под Киевом подросток расстрелял из автомата ветерана АТО

Автомат и патроны направлены на экспертизу / Фото НПУ

В Вышгороде Киевской области произошло убийство, 16-летний парень из автомата застрелил 45-летнего местного жителя, который оказался ветераном АТО.

Инцидент произошел ночью 22 мая. Между группой молодых людей, в составе которой были четверо несовершеннолетних, и двумя взрослыми мужчинами возник конфликт. Как сообщается на сайте полиции области, во время драки один из подростков увидел у мужчины в сумке оружие, выхватил его и выстрелил. Еще один парень ударил второго мужчину, в результате тот потерял сознание. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, пострадавший вызвал полицию. От огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода умер на месте.

На месте происшествия правоохранители обнаружили автомат МКМ-072СБ и патроны, они направлены на экспертизу.

Фото НПУ

Полиция задержала всех участников происшествия: четверых подростков возрастом 15-17 лет и 19-летнего парня.

Открыты два уголовных производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 2 статьи 296 (хулиганство) УК. 16-летнему подростку сообщили о подозрении. Также решается вопрос о подозрении в хулиганстве другим фигурантам преступления.

Игорь Корниенко / poglyad.tv

Как рассказал глава Общественного союза "Мы украинцы" Иван Татауров, убитый мужчина оказался ветераном АТО из батальона "Айдар". Его звали Игорь Корниенко, позывной "Корней", передает Погляд.

Корниенко был участником Революции Достоинства, а с первых дней войны на Донбасе вошел в состав "Айдара". После двух лет боевой жизни он вернулся в Вышгород, где занимался охранной деятельностью.

"Был искренним, уравновешенным человеком, боролся с наркопреступностью", – отмечает издание.

Как сообщал Главред, в ночь на 22 мая в лесах Житомирской области разыгралась кровавая трагедия. Мужчина расстрелял из ружья семерых человек.