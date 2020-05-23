Под Киевом подросток расстрелял из автомата ветерана АТО

Погиб Игорь Корниенко, который был участником Революции Достоинства, а с первых дней войны на Донбасе вошел в состав "Айдара".
В Вышгороде Киевской области произошло убийство, 16-летний парень из автомата застрелил 45-летнего местного жителя, который оказался ветераном АТО.
Инцидент произошел ночью 22 мая. Между группой молодых людей, в составе которой были четверо несовершеннолетних, и двумя взрослыми мужчинами возник конфликт. Как сообщается на сайте полиции области, во время драки один из подростков увидел у мужчины в сумке оружие, выхватил его и выстрелил. Еще один парень ударил второго мужчину, в результате тот потерял сознание. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, пострадавший вызвал полицию. От огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода умер на месте.
На месте происшествия правоохранители обнаружили автомат МКМ-072СБ и патроны, они направлены на экспертизу.
Полиция задержала всех участников происшествия: четверых подростков возрастом 15-17 лет и 19-летнего парня.
Открыты два уголовных производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 2 статьи 296 (хулиганство) УК. 16-летнему подростку сообщили о подозрении. Также решается вопрос о подозрении в хулиганстве другим фигурантам преступления.
Как рассказал глава Общественного союза "Мы украинцы" Иван Татауров, убитый мужчина оказался ветераном АТО из батальона "Айдар". Его звали Игорь Корниенко, позывной "Корней", передает Погляд.
Корниенко был участником Революции Достоинства, а с первых дней войны на Донбасе вошел в состав "Айдара". После двух лет боевой жизни он вернулся в Вышгород, где занимался охранной деятельностью.
"Был искренним, уравновешенным человеком, боролся с наркопреступностью", – отмечает издание.
Как сообщал Главред, в ночь на 22 мая в лесах Житомирской области разыгралась кровавая трагедия. Мужчина расстрелял из ружья семерых человек.