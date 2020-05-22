В Кривом Роге девушка расстреляла из пистолета прокурора

Травматический пистолет / zbroya.info

В Кривом Роге тяжелое ранение в результате стрельбы из травматического оружия получил прокурор местной прокуратуры №3 Алексей Пипка.

Соответствующее сообщение в пятницу, 22 мая, опубликовал местный портал Первый городской со ссылкой на собственные источники. Согласно имеющимся данным, происшествие произошло в районе 00.00 четверга, 21 мая, в Саксаганском районе города ‒ близ отеля Украиночка, в котором шел банкет по случаю дня рождения.

"К месту гуляний приехала знакомая девушка прокурора, которая и выпустила всю обойму травматического пистолета в область живота Алексея Пипки. Причина происшествия пока неизвестна", – рассказали источники журналистов.

Читайте такжеПуля раздробила челюсть: всплыло видео с места стрельбы в бизнесмена МультикаКак сообщается, Пипку немедленно госпитализировали в Криворожскую городскую больницу №2. Его состояние медики сейчас называют крайне тяжелым.

Позднее информацию об инциденте со стрельбой в прокурора журналистам подтвердили в местной полиции. Подозреваемая была оперативно задержана. Сейчас открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). При этом какая-либо официальная информация о произошедшем на сайте Нацполиции пока отсутствует.

Напомним, ранее в Киеве возле дома №17 по Броварскому проспекте у ресторана Мафия произошла драка со стрельбой. После отдыха в заведении компания молодых людей не захотела оплачивать счет. Затем они нанесли телесные повреждения охраннику. Его коллега применил в ответ оружие.