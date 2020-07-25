Держал на привязи и лупил палкой: в Кривом Роге полиция освободила мужчину из плена знакомого

В Кривом Роге полиция освободила мужчину из плена знакомого / Нацполиция

На Днепропетровщине, в городе Кривой Рог, полиция освободила 27-летнего мужчину, которого похитил знакомый. Он держал молодого мужчину на цепи и избивал палкой.

Об этом сообщает пресс-служба Главка Национальной полиции по региону.

"Сотрудники Покровского отделения полиции получили информацию об издевательствах над человеком. По словам свидетеля, сосед удерживает человека на привязи в собачьем ошейнике и бьет его. В ходе оперативно-разыскных мероприятий 24 июля правоохранители обнаружили потерпевшего, на теле которого имелись многочисленные телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению", — говорится в тексте.

По словам правоохранителей, похититель держал жертву у себя в частном доме двое суток ‒ требуя вернуть денежный долг. Кроме того, он отобрал у него ключи от квартиры и похитил оттуда ценные вещи. Сейчас подозреваемый задержан.

Полиция открыла три уголовных дела ‒ по факту похищения, пыток и ограбления.

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Напомним, ранее в Херсонской области местный житель незаконно удерживал 13 выходцев из центральных и западных областей Украины. Мужчина принуждал их к бесплатному труду на местных фермеров помногу часов в день.