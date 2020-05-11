"Рожденный ползать - летать не может": в Сети возмутились портрету Сталина в небе над Крымом

Портрет Иосифа Сталина в аннексированном Крыму / скриншот из видео

В канун очередной годовщины депортации крымских татар, россияне устроили на аннексированном ими полуострове Крым "авиа-шоу" с портретом советского диктатора Иосифа Сталина. Который в свое время приказал вывезти крымских татар с исторической родины.

Такое сообщение опубликовал руководитель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

"Российские оккупанты обучены тому, чтобы наносить удары в самое уязвимое место, разрывая крымско-татарское сердце, которое и так уже десятилетиями никак не прекратит кровоточить", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

"Рожденный ползать - летать не может. Вот и прицепили к шарику надувному. Все временно. Может, Михалков [Никита, российский режиссер - Главред] сиквел Утомленных солнцем снимает?", "Оккупанты-палачи, как у себя дома. Вон из Крыма!", - написали в комментариях гневные пользователи.

Напомним, ранее госсекретарь и глава Госдепа США Майк Помпео провел телефонную беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в которой рассказал, будет ли США давить на Россию из-за аннексии Крыма.