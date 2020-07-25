Смогли повторить: в захваченном Крыму россияне утопили бронемашину

В захваченном Крыму россияне утопили бронемашину / скриншот из видео

Российские военные в захваченном Крыму утопили бронемашину БРДМ-2 ‒ когда пытались повторить операцию по форсированию Керченского пролива (которую Красная Армия СССР провела в 1943 году).

Об этом сообщает портал Крым. Реалии.

По данным журналистов, пострадавшая БРДМ-2 двигался в колонне первым. В какой-то момент она "напоролась" на сильное течение, которое было вызвано перепадами воды Керченского пролива. Штатные системы бронемашины работали и выкачивали воду, но она прибывала слишком быстро.

Весь экипаж БРДМ-2 удалось эвакуировать. Затем началась операция по ее подъему.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские пограничники на захваченном РФ полуострове Крым не впускают крымчан через КПП при предъявлении украинского паспорта. Они заявляют, что украинский документ ‒ недействителен при въезде на оккупированную территорию. Всех, кто предъявляет украинский паспорт, россияне штрафуют.