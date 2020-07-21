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"Мы не потеряли никого": Зеленский отреагировал на задержание террориста в Луцке

Глава государства удалил видео, где он выполняет требование злоумышленника.

21 июля 2020, 22:38

  • Задержание террориста в Луцке Фото: Facebook/Кирилл Тимошенко
  • Задержание террориста в Луцке Фото: Facebook/Кирилл Тимошенко
  • Задержание террориста в Луцке Фото: Facebook/Кирилл Тимошенко
  • Задержание террориста в Луцке Фото: Facebook/Кирилл Тимошенко
  • Задержание террориста в Луцке Фото: Facebook/Кирилл Тимошенко

Президент Владимир Зеленский поздравил страну с тем, что правоохранители успешно освободили заложников в Луцке.

"Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут занять всех, кто простраждав день в автобусе под прицелом. Терроризма нет места ни в одной стране". – сказано в сообщении на его странице в Telegram.

После освобождения заложников и задержания террориста президент Украины Владимир Зеленский удалил видео, которое он записал по требованию Максима Кривоша.

Заместитель главы администрации президента Кирилл Тимошенко заявил, что освободить заложников удалось благодаря президенту, который принимал активное участие в процессе переговоров с террористом.

"Тяжелый день в Луцке. Благодаря президенту Владимиру Зеленскому удалось избежать жертв. Сначала президент уговорил злоумышленника отпустить 3-х заложников - летнюю женщину, подростка и беременную девушку. Потом - отпустить всех других и сдаться злоумышленника. Спасибо СБУ и Национальной полиции за слаженную работу ради безопасности людей!" – написал Тимошенко в Facebook.

Напомним:

утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.

затем появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне. После задержания терориста видео было удалено.

силовики задержали террориста, который полдня держал в заложниках людей в центре Луцка.

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