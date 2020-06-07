На виду у всех: в Николаеве возле маршруток устроили перестрелку

В Николаеве возле маршруток устроили перестрелку / УНИАН

В Николаеве на остановке маршрутных такси в воскресенье, 7 июня 2020 года, произошла перестрелка.

Соответствующее сообщение опубликовали сотрудники отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции по Николаевской области.

"Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18:00", ‒ рассказали полицейские.

По данным правоохранителям, в результате перестрелки двое мужчин получили ранения. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. После осмотра медики одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой (с ранением плеча) сейчас находится в операционном блоке.

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Правоохранители квалифицировали инцидент по признакам части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Расследование продолжается

Напомним, 29 мая в Броварах произошел масштабный конфликт с перестрелкой ‒ в рамках разборок между легальными перевозчиками и их конкурентами-нелегалами.

В результате конфликта пострадали трое людей (двое из них сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице).

По данным полицейских, всего в конфликте Броварах участвовали более ста человек (один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, а другая группа на трех микроавтобусах прибыла из Киева).