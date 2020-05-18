Суд вызвал на допрос Яценюка и Порошенко по делу об аннексии Крыма

Петра Порошенко и Арсения Яценюка вызвали на допрос / УНИАН

Бывшего президента Украины Петра Порошенко (2014-2019) и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка (2014-2016) вызовут на допрос в Апелляционный суд Киева по делу об аннексии Крыма.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook написал Виталий Сердюк ‒ адвокат беглого президента Виктора Януковича. "Апелляционный суд Киева по ходатайству защиты, в связи с неполным допросом в суде первой инстанции, принял решение допросить Арсения Яценюка и Петра Порошенко по делу о потере Крыма. Заседание назначено на 11:00, 15.06.2020", ‒ говорится в тексте.

Кроме того Сердюк вспомнил ‒ во время предыдущего допроса Петра Порошенко (когда он занимал пост президента Украины) по делу о государственной измене Виктора Януковича у адвокатов подсудимого был список из ста тридцати вопросов.

"Однако, не было дано возможности задать большую часть из них", ‒ подытожил Сердюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что против экс-президента Украины Петра Порошенко детективы Национального антикоррупционного бюро открыло уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины ‒ о завладении государственными денежными средствами и отмывании денежных средств.