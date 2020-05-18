УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Суд вызвал на допрос Яценюка и Порошенко по делу об аннексии Крыма

18 мая 2020, 15:49

О вызове Петра Порошенко и Арсения Яценюка на допрос отрапортовал адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича.

Порошенко, Яценюк
Петра Порошенко и Арсения Яценюка вызвали на допрос / УНИАН

Бывшего президента Украины Петра Порошенко (2014-2019) и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка (2014-2016) вызовут на допрос в Апелляционный суд Киева по делу об аннексии Крыма.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook написал Виталий Сердюк ‒ адвокат беглого президента Виктора Януковича. "Апелляционный суд Киева по ходатайству защиты, в связи с неполным допросом в суде первой инстанции, принял решение допросить Арсения Яценюка и Петра Порошенко по делу о потере Крыма. Заседание назначено на 11:00, 15.06.2020", ‒ говорится в тексте.

Кроме того Сердюк вспомнил ‒ во время предыдущего допроса Петра Порошенко (когда он занимал пост президента Украины) по делу о государственной измене Виктора Януковича у адвокатов подсудимого был список из ста тридцати вопросов.

"Однако, не было дано возможности задать большую часть из них", ‒ подытожил Сердюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что против экс-президента Украины Петра Порошенко детективы Национального антикоррупционного бюро открыло уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины ‒ о завладении государственными денежными средствами и отмывании денежных средств.

Петр Порошенко Арсений Яценюк аннексия Крыма суд
Сейчас вы просматриваете новость «Суд вызвал на допрос Яценюка и Порошенко по делу об аннексии Крыма». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:03
Как будут работать детские сады: в Минздраве назвали ряд условий
16:02
Из-за мам страдают младенцы: что не так с суррогатным материнством в Украине
15:49
Суд вызвал на допрос Яценюка и Порошенко по делу об аннексии Крыма
15:44
Погода летом в Украине: климатолог назвала главную особенность Видео
15:24
В Кабмине рассказали, кого нужно добавить в Минске в переговорную группу по Донбассу
15:05
В Китае сделали резонансное признание по COVID-19 и нашли виновных
14:49
Детское Евровидение 2020 - дата проведения и участники
14:47
Социологи выяснили, что Кучма и Зеленский - лучшие президенты для украинцев
14:31
Магнитная буря ударила внезапно – как спастись Видео
14:29
"Фронт подбросит дождей": синоптик назвала "мокрые" регионы Украины Видео
14:29
Полина Гагарина бросила мужа
14:09
Кто будет принимать решение о запуске транспорта: Зеленский выступил с инициативой
13:49
Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день"
13:30
Принц Гарри обязался годами оплачивать кредит из-за Меган Маркл
13:24
Ночной движ на фоне COVID-19: Кличко рассказал, как разберется с тусовками в Киеве
12:55
Легитимация "покемонов": Тука объяснил проблемы на переговорах с "ЛДНР"
12:53
Когда общественный транспорт в Киеве заработает в обычном режиме: названа дата
12:51
Звезда Фарго и Однажды в Голливуде сыграет в Мандалорце-2
12:48
В Кабмине рассказали, как Украина будет возвращать Крым при Зеленском
12:19
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 мая
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять