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Копов били дубинкой: на Ровенщине во время задержания "отметелили" патрульных

30 мая 2020, 12:59

Патрульные применили слезоточивый газ, а также подстрелили в ногу одного из нападавших.

Патрульные применили слезоточивый газ / rv.npu.gov.ua

В городе Вараш Ровенской области местные жители напали на наряд патрульной полиции.

Инцидент произошел в четверг, 28 мая, после того как в полицию поступило сообщение о подозрительном движении автомобиля марки Mazda в жилом массиве, сообщили в областной полиции.

Возле одного из домов транспортное средство удалось найти. В то же время 39-летний местный житель всячески пытался пренебречь требованиям предъявить документы. Вместо этого он повернулся в сторону своего 35-летнего знакомого, который находился во дворе дома с собакой.

Патрульные потребовали взять животное на поводок, при этом собака набросилась на 33-летнего сержанта полиции, он выхватил табельное оружие и выстрелил в животное – пуля попала ей в лапу.

После этого один из мужчин сорвал номерные знаки со служебной машины "копов" и начал изо всех сил бить патрульного по голове поводком. Другой нападавший стал отбирать у копа табельное оружие.

Патрульные применили слезоточивый газ, а также подстрелили в ногу одного из них. Им удалось "упаковать" владельца раненого пса, в то время как водитель Mazda - убежал, но в итоге был задержан.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении сопротивления (ч.2 ст.342 УК Украины) и нанесении телесных повреждений (ч.2 ст.345 УК Украины).

Напомним, ранее в Николаеве сообщили о подозрении троим копам-садистам, которые избили задержанного.

Новости Ровно полиция драка
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