В Тернополе обвинили мышей в уничтожении вещдока – марихуаны

Мыши съели марихуану / Gary Cranitch / Queensland Museum

В Тернополе районный суд оправдал подозреваемого в незаконном хранении марихуаны после того, как его адвокат смог доказать во время заседания, что семь грамм вещественного доказательства съели мыши.

Как сообщает местное издание Свобода, преступление было совершено еще в 2017 году, однако суд состоялся только сейчас – все это время продолжалось следствие.

Сторона обвинения в лице государственного прокурора ответить на вопрос о судьбе пакетика с марихуаной не смогла. Следователи в суде заявили, что во время проверки наличия вещественного доказательства, удалось найти лишь небольшие кусочки упаковки, в которой хранились наркотики.

Читайте такжеДолги за коммуналку: квартиры собрались взламывать без решения судаЗащита отметила, что вещественные доказательства не хранили надлежащим образом. Они были свалены на полу в углу помещения, а повсюду можно было увидеть многочисленные следы мышиного помета.

Учитывая отсутствие доказательств, а также тот факт, что подозреваемый не признал вину и не присутствовал в квартире в момент проведения обыска, когда был обнаружен пакетик с марихуаной, его признали невиновным и отпустили. В результате следствия так сложилось, что виновниками исчезновения наркотического вещества оказались мыши.

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