УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Тернополе обвинили мышей в уничтожении вещдока – марихуаны

6 июня 2020, 20:45

Подозреваемого человека суд оправдал.

Мыши ебливые
Мыши съели марихуану / Gary Cranitch / Queensland Museum

В Тернополе районный суд оправдал подозреваемого в незаконном хранении марихуаны после того, как его адвокат смог доказать во время заседания, что семь грамм вещественного доказательства съели мыши.

Как сообщает местное издание Свобода, преступление было совершено еще в 2017 году, однако суд состоялся только сейчас – все это время продолжалось следствие.

Сторона обвинения в лице государственного прокурора ответить на вопрос о судьбе пакетика с марихуаной не смогла. Следователи в суде заявили, что во время проверки наличия вещественного доказательства, удалось найти лишь небольшие кусочки упаковки, в которой хранились наркотики.

Читайте такжеДолги за коммуналку: квартиры собрались взламывать без решения судаЗащита отметила, что вещественные доказательства не хранили надлежащим образом. Они были свалены на полу в углу помещения, а повсюду можно было увидеть многочисленные следы мышиного помета.

Учитывая отсутствие доказательств, а также тот факт, что подозреваемый не признал вину и не присутствовал в квартире в момент проведения обыска, когда был обнаружен пакетик с марихуаной, его признали невиновным и отпустили. В результате следствия так сложилось, что виновниками исчезновения наркотического вещества оказались мыши.

Напомним, Зорян Шкиряк, советник главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова и член коллегии МВД решил пошутил и опубликовал в Сети специальный карантинно-наркотический мем.

Как ранее сообщалось, новость о закрытии на карантин кофешопов спровоцировала около них весьма длинные очереди. Люди стояли плотно друг за другом, несмотря на риск заражения коронавирусом.

Новости Тернополя новости Украины суд марихуана мыши
Сейчас вы просматриваете новость «В Тернополе обвинили мышей в уничтожении вещдока – марихуаны». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:20
Без сознания упал на землю: под Житомиром избили нардепа - СМИ
20:53
В Сирии прогремел жуткий взрыв: около десяти погибших
20:45
В Тернополе обвинили мышей в уничтожении вещдока – марихуаны
20:13
Коронавирус наступает: власти Житомирской области решились на отчаянный шаг
19:58
Диетолог назвала максимально опасный для здоровья суп
19:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июня: возвращение покровительства и выгодные покупки Видео
19:44
В Запорожье загорелась известная обувная фабрика Видео
19:39
Лучшая совместимость знаков Зодиака: какие пары самые крепкие
19:14
Зеленский озвучил имена кандидатов на пост главы Минобразования
19:12
Коронавирус возвращается: Степанов упрекнул граждан в легкомыслии
18:31
Анонимный художник Бэнкси оригинально изобразил протесты в США
18:30
"Украину разрушили": Лукашенко резко высказался об агрессии Путина
18:21
Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты Видео
17:55
Сидите дома: ученые ошарашили новой причиной рака
17:46
Астролог сказал, когда встретятся Зеленский и Путин
17:42
В Крыму аномальная засуха уничтожила крупное водохранилище Фото Видео
17:10
Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о новом карантине Видео
16:48
"Должен довести до конца": Зеленский высказался об отставке Авакова Видео
15:56
Дело полицейских-"оборотней" из Павлограда: суд принял громкое решение
15:24
В каких областях ждать скачка заболеваемости COVID-19: в НАН дали прогноз Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять