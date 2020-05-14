Резня в Тернополе: суд решил судьбу несовершеннолетней, зверски убившей африканца

Эритье Кайембе погиб в Тернополе / gazeta1.com

В Тернополе суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 17-летней жительницы одного из сел Тернопольского района, с правом внесения залога в 315 тысяч гривен, которая подозревается в убийстве 24-летнего иностранного студента.

9 мая около 4.00 утра к сотрудникам полиции поступило сообщение от врачей бригады скорой медицинской помощи, что по месту жительства они обнаружили тело мертвого мужчины с ножевым ранением.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что погибший - 24-летний гражданин Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов в Тернополе.

Правоохранители опросили соседей, возможных очевидцев, изъяли видео с камер наблюдения и таким образом оперативно установили личность подозреваемой. Несовершеннолетнюю полицейские задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства.

Как пишет местное издание Gazeta1.com, погибшим оказался студент второго курса Тернопольского национального экономического университета Эритье Кайембе.

/ tp.npu.gov.ua

За время обучения парень из Африки имел много друзей, общался на украинский и продолжал совершенстве ее изучать. Проблем с учебой у студента не было, за все время обучения не имел никаких проблем, принимал активное участие в жизни университета.

Подозреваемую зовут Соломия, фамилии пока в полиции не сообщают, так же как и деталей кровавой драмы. По предварительным данным, покойный пригласил ее к себе в гости. После нанесенного удара ножом девушка убежала домой на такси, что подтверждает видео с камер наблюдения.

На днях подозреваемой исполнится 18 лет. На момент задержания девушка была не совсем в адекватном состоянии. Был ли это алкоголь, или наркотики, выясняет экспертиза. Если вина девушки будет доказана, ей "светит" от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове преступники в балаклавах расстреляли мужчину.