В Великобритании умер самый старый кот в мире

В Великобритании в 31 год умер самый старый в мире кот по имени Раббл.

Как сообщает газета Daily Mail, пушистого мейн-куна британке Мишель Херитедж подарили на 20-летние.

Женщина на протяжении более 30 лет нежно заботилась о животном, поскольку детей у нее никогда не было, и кот стал для нее семьей. Хозяйка утверждает, что долголетие ее питомца связано именно с тем, что она ему всегда уделяла очень много внимания.

Британка рассказывает, что перед смертью Раббл не болел, но у него ухудшился аппетит, и он довольно сильно похудел. У кота появились проблемы с приемом пищи.

"Он стал очень худым. Я, как обычно, пошла на работу, а когда вернулась домой, муж сказал, что кот перешел дорогу, как он делал это каждый день, и больше не вернулся. Поэтому мы считаем, что он ушел умирать, как это заведено у кошек", — уточнила Херитедж.

По человеческим меркам Раббл прожил около 150 лет. Примечательно, что у Мишель Херитедж была ранее еще и кошка, которая прожила 25 лет.

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