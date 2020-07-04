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В Великобритании умер самый старый кот в мире

Домашний питомец прожил 31 год.

4 июля 2020, 01:50

  • Самый старый кот в мире Фото: Daily Mail
  • Самый старый кот в мире Фото: Daily Mail
  • Самый старый кот в мире Фото: Daily Mail
  • Самый старый кот в мире Фото: Daily Mail
  • Самый старый кот в мире Фото: Daily Mail
  • Самый старый кот в мире Фото: Daily Mail
  • Самый старый кот в мире Фото: Daily Mail
  • Самый старый кот в мире Фото: Daily Mail

В Великобритании в 31 год умер самый старый в мире кот по имени Раббл.

Как сообщает газета Daily Mail, пушистого мейн-куна британке Мишель Херитедж подарили на 20-летние.

Женщина на протяжении более 30 лет нежно заботилась о животном, поскольку детей у нее никогда не было, и кот стал для нее семьей. Хозяйка утверждает, что долголетие ее питомца связано именно с тем, что она ему всегда уделяла очень много внимания.

Британка рассказывает, что перед смертью Раббл не болел, но у него ухудшился аппетит, и он довольно сильно похудел. У кота появились проблемы с приемом пищи.

"Он стал очень худым. Я, как обычно, пошла на работу, а когда вернулась домой, муж сказал, что кот перешел дорогу, как он делал это каждый день, и больше не вернулся. Поэтому мы считаем, что он ушел умирать, как это заведено у кошек", — уточнила Херитедж.

По человеческим меркам Раббл прожил около 150 лет. Примечательно, что у Мишель Херитедж была ранее еще и кошка, которая прожила 25 лет.

Напомним, в США нашли преемницу сердитой кошки Grumpy Cat, которая умерла в мае 2019 года. Новою звезду интернета зовут Киса (Kitzia), ее хозяйка - украинка Виктория, которая живет во Флориде.

Как ранее сообщалось, в Сети пользуется популярностью еще один кот со специфическим выражением мордочки. Благодаря своей внешности кот Джуно (Juno) кажется сердитым - морду обрамляет густая шерсть, сформированная в своеобразные "рога" на макушке. Предположительно пушистик является помесью гималайской и бирманской пород.

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