На Житомирщине возле кафе мужчина устроил кровавую резню ножом / Facebook/ pgo.gov.ua

На Житомирщине полиция объявила план "Перехват" ‒ после того, как мужчина убил одного и ранил восемь посетителей кафе в городе Иршанске.

Об этом сообщается на Facebook-странице Офиса генпрокурора.

По данным правоохранителя, в ночь на 21 июня в одном из кафе Иршанска между мужчиной (ранее судимым) и посетителем возник конфликт, причины которого остались неизвестны. Мужчины вышли из здания, после чего ранее судимый ударил ножом собеседника. Затем он ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить.

Сразу после инцидента нападавший скрылся в неизвестном направлении на автомобиле. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один мужчина от полученных ран скончался.

Под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры начато уголовное производство по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия (часть 1 статья 115, чать 4 статья 296 Уголовного кодекса Украины).

Житомирские полицейские выясняют все обстоятельства преступления и разыскивают злоумышленника. Досудебное расследование находится на контроле руководства прокуратуры Житомирской области.

Напомним, ранее в Запорожье жестоко зарезали наркобарона по кличке Сарван.