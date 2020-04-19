Спасатели шокировали причиной, почему не могут потушить пожары на Житомирщине

Спасатели продолжают ликвидировать пожары в Украине / dsns.gov.ua

В Житомирской области уже локализовано 5 крупных пожаров, 4 находятся в состоянии ликвидации, а ночью подразделения спасателей работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси.

По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, с 16 апреля на территории Житомирской области продолжаются пожары отдельными ячейками общей площадью 4 тыс. 90 гектаров.

Он подчеркнул, что авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды, и благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав.

"Также сегодня авиация будет работать на болотистой местности, где невозможно использовать наземную технику", - отметил Чечеткин.

Как уточнил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук, длительный процесс тушения лесных пожаров в Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области.