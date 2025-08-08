Укр
Новый штамм COVID-19 распростаняется по Украине: Stratus подтвердили в семи областях

Виталий Кирсанов
8 августа 2025, 23:21
На сегодняшний день Stratus является одним из двух доминантных в мире вирусов.
Новый штамм COVID-19 распростаняется по Украине

Кратко:

  • Новый штамм демонстрирует повышенную способность к распространению
  • Ситуация с заболеваемостью COVID-19 полностью контролируема

В Украине случаи заболевания коронавирусом нового штамма Stratus (XFG) подтвердили в семи областях и городе Киеве. Об этом сообщил 8 августа в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Центр приводит данные по состоянию на 16 июля. В то время в Украине подтвердили 38 больных XFG: в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях и Киеве, уточнили в ЦОС.

И. о. генерального директора ЦОЗ Алексей Даниленко в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил, что на сегодняшний день Stratus является одним из двух доминантных в мире вирусов, рядом с NB.1.8.1 (Nimbus). Последнего на территории Украины пока не обнаружили, отметил чиновник.

"Новый штамм демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев клиническая картина ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей в виде охриплости", – сказал Даниленко.

В ЦОЗ заявляют, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 полностью контролируема и не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему. Как и в 2024 году, есть рост больных COVID-19 в летний период, добавляют в центре. На прошлой неделе зафиксировали 684 больных COVID-19 против 494 больных на предыдущей.

"Самой эффективной защитой от COVID-19 остается вакцинация. Большинству людей достаточно сделать всего одну прививку в год по упрощенной схеме вакцинации согласно обновленным рекомендациям НТГЭИ, утвержденным приказом Минздрава №1380 от 5 августа 2024 года", – добавили в ЦОЗ.

Как писал Главред, в Киеве за месяц более чем в четыре раза увеличилось количество людей, которые оказались в больницах с осложнениями от COVID-19. Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях медучреждений находилось 15 больных, то сейчас - 68, в том числе 24 ребенка.

До 1,91 миллиона человек в год будут умирать непосредственно из-за устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) — когда бактерии эволюционируют таким образом, что лекарства, которые обычно используются для борьбы с ними, больше не подействуют, говорится в исследовании ученых из Института показателей здоровья Вашингтонского университета (IHME).

Как различить обычную ОРИ, грипп и COVID-19. На первый взгляд все три заболевания кажутся похожими: имеют общие симптомы, одинаковые пути передачи, а начало болезни выглядит почти идентично. Однако, по словам экспертов, между ними существуют существенные различия, знание которых может быть критически важным.

