УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали о сроках

16 декабря 2021, 14:42
Прослушать новость
Остановить

До конца января в стране будет фиксироваться снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сказал Игорь Кузин.

коронавирус маска covid-19
Повышение заболеваемости COVID-19 может произойти в феврале - Минздрав / Getty

Повышение роста заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти в феврале следующего года. До конца января число заражений должно уменьшаться. Последующие прогнозы по эпидемиологической ситуации зависят от появления штамма Омикрон и темпов прививочной кампании. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В эфире программы Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что первом месяце следующего года, до конца января, должна фиксироваться тенденция по снижению числа заражений коронавирусом.

Читайте такжеУкраине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали сроки"Мы ориентируемся на количество случаев (в течение суток) – от одной до четырех тысяч – это максимально. Но постепенное убывание будет до конца января", - отметил Кузин.

По его словам, последующие прогнозы будут зависеть от ситуации с появлением нового штамма Омикрон, а также темпов вакцинации против коронавируса.

"Дальнейшие прогнозы будут зависеть от появления штамма "Омикрон", от темпов вакцинации от коронавируса. Но, по предварительным прогнозам, ожидаем повышения уровня заболеваемости COVID-19 в феврале", - подчеркнул Игорь Кузин.

Реклама

Коронавирус в Украине

Согласно данным на 16 декабря, в Украине установили 9 590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 2 089 человек. Погибли 355 людей. Выздоровели 25 499 человек.

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. Большинство регионов оказались в желтой зоне, еще 8 областей в красной. Областей оранжевой зоны нет. Ожидается выведение из красной зоны Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областей.

Кабинет министров 15 декабря принял решение о продлении режима адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что правила, согласно которым для посещения общественных мест и заведений требуется COVID-сертификат, остаются неизменными. То же самое относится к масочному режиму и социальной дистанции.

viber
Минздрав новости Украины коронавирус в Украине Игорь Кузин
Сейчас вы просматриваете новость «Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали о сроках». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходыГороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходы Будет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухнеБудет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухне В Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого НиколаяВ Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого Николая Финансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находкаФинансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находка Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецепт
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
14:42

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали о сроках

14:33

В семье "британского Шерлока" горе - Бенедикт Камбербэтч потерял сестру

14:19

Шантаж Газпромом Европы обернулся контрударом Германии: запуск СП-2 зарубили минимум на полгодаВидео

13:59

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

13:58

Захватывающее зрелище: небо над Киевом поразило невероятными окрасом

Реклама
13:57

Войска РФ на Донбассе: у Путина оценили неожиданное решение российского судаВидео

13:53

День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня

13:47

Уникальная операция: во Львове медики ювелирно зашили сердце пятилетнего ребенкаВидео

13:34

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

13:16

Киану Ривз впервые за десять лет объяснил, что происходит на легендарном меме "Грустный Киану"Видео

13:10

Мать искала ребенка в задымленном доме: в Лубнах трагически погибла полуторагодовалая девочка

13:00

Гороскоп на завтра 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потериВидео

12:49

"Миллионы жертв": Зеленский раскрыл худший сценарий войны РФ с УкраинойВидео

12:27

У Путина высказались о переговорах с Зеленским и назвали главное условиеВидео

12:27

Мощный сигнал Украине и совещание с Москвой: в НАТО объявили о новом плане безопасности ЗападаВидео

12:18

В Минздраве назвали дату введения бустерной вакцинации в УкраинеВидео

12:15

"Ковидная тысяча" начнет приходить приходить с 20-21 декабря - ФедоровВидео

12:15

Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня

12:07

Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца

11:59

Топ-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 году

Реклама
11:57

"Спасите меня, я туда не хочу": Луценко рассказал, как Зеленский мог оказаться в партии Порошенко

11:48

"Мне так не хватало именно этого": Злата Огневич в дерзком наряде поделилась тем, чего так сильно ждала

11:36

Новые зоны карантина: Украина стала "желтой" и "оранжевой", еще 4 региона перестанут быть "красными"Видео

11:35

Тарифы на холодную воду подскочат: когда и на сколько украинцы заплатят большеВидео

10:55

Шмыгаль предложил принудительно изымать земельные участки украинцев: детали законопроекта

10:31

Порошенко устроил скандал в Раде, сорвал прямой эфир и нарвался на троллинг "слуги народа"Видео

10:30

Названы два необычных симптома Омикрон-штамма коронавируса

10:09

Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег

10:00

"Я больше мужик, чем вы все вместе взятые": жених Анны Тринчер после увеличения губ ответил хейтерам

09:52

В центре Киева провалился асфальт, есть риск повторного обвала, движение ограничено

09:41

В РФ суд признал присутствие российских войск на ДонбассеВидео

09:31

Когда украинцы смогут голосовать на выборах онлайн: Корниенко оценил перспективы

09:03

Отключение РФ от SWIFT и отказ Запада от нефти и газа: эксперт объяснил провал сценарияВидео

08:56

Невакцинированная учительница в суде отменила свое отстранение, но на работу не вернуласьВидео

08:55

Любопытные тенденции на электоральном поле Украинымнение

08:45

К чему снится дорога: толкование известных сонников

08:38

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистникиВидео

08:24

Коронавирус в Украине 16 декабря: число новых больных за сутки приблизилось к 10 тысячам

08:10

Атака на Украину и отказ от нефти и газа из РФ: журналист оценил шансы на жесткий удар ЗападаВидео

08:06

"Не для наших бабушек": Комаровский рассказал о вреде капель и капсул от сердца

Реклама
07:36

В США рассекретили часть документов об убийстве Кеннеди: в деле есть "российский след"

07:10

Два трупа и переворот: астролог рассказал, что ждет Россию в 2022 году

06:53

Плесень и истекший срок годности: эксперт рассказала, как украинцам продают просрочку по скидкам

06:19

Армагеддон отложили?мнение

05:47

Гороскоп на 2022 год для Девы: судьбоносные события, шанс на любовь и выгодные возможностиВидео

05:40

Самые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минутВидео

05:32

Лайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршик

05:25

Звезда Женского Квартала засветила пикантную родинку на груди

04:36

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы в доме водились деньгиВидео

04:24

Диетолог озвучила новый способ "сбить" уровень холестерина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять