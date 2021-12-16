Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали о сроках

Повышение заболеваемости COVID-19 может произойти в феврале - Минздрав / Getty

Повышение роста заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти в феврале следующего года. До конца января число заражений должно уменьшаться. Последующие прогнозы по эпидемиологической ситуации зависят от появления штамма Омикрон и темпов прививочной кампании. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В эфире программы Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что первом месяце следующего года, до конца января, должна фиксироваться тенденция по снижению числа заражений коронавирусом.

Читайте такжеУкраине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали сроки"Мы ориентируемся на количество случаев (в течение суток) – от одной до четырех тысяч – это максимально. Но постепенное убывание будет до конца января", - отметил Кузин.

По его словам, последующие прогнозы будут зависеть от ситуации с появлением нового штамма Омикрон, а также темпов вакцинации против коронавируса.

"Дальнейшие прогнозы будут зависеть от появления штамма "Омикрон", от темпов вакцинации от коронавируса. Но, по предварительным прогнозам, ожидаем повышения уровня заболеваемости COVID-19 в феврале", - подчеркнул Игорь Кузин.

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Коронавирус в Украине

Согласно данным на 16 декабря, в Украине установили 9 590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 2 089 человек. Погибли 355 людей. Выздоровели 25 499 человек.

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. Большинство регионов оказались в желтой зоне, еще 8 областей в красной. Областей оранжевой зоны нет. Ожидается выведение из красной зоны Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областей.

Кабинет министров 15 декабря принял решение о продлении режима адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что правила, согласно которым для посещения общественных мест и заведений требуется COVID-сертификат, остаются неизменными. То же самое относится к масочному режиму и социальной дистанции.