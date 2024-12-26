Новый залог в 402 млн грн: экс-начальника Борисова снова отправили в СИЗО

Адвокаты экс-военкома просили суд избрать ему круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета.

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Борисова отправили в СИЗО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГБР

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Экс-военкома Борисова в очередной раз отправили под стражу

Адвокаты Борисова требовали для экс-начальника ТЦК круглосуточный домашний арест

В четверг, 26 декабря, Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову. Его снова отправили в СИЗО с возможность внести залог. Об этом из зала суда сообщил корреспондент "Суспільного".

Сторона обвинения требовала избрать содержание под стражей, так как считает, что Борисов может скрываться от суда за пределами Украины.

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В то же время адвокаты экс-военкома просили суд избрать ему круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Также защита говорила, что тот будет сотрудничать со следствием.

Что известно о деле одесского экс-военкома Борисова

Ранее Главред со ссылкой на СМИ писал, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.

После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки приказал главнокомандующему ВСУ уволить военного комиссара.

В среду, 25 декабря, экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП задержали сотрудники ГБР. На сайте ведомства говорилось о том, что это произошло после того, как за чиновника был внесен залог в 39,364 млн гривен. Известно, что после выхода из изолятора он хотел скрываться от следствия и выехать за границу.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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