Новый залог в 402 млн грн: экс-начальника Борисова снова отправили в СИЗО

Коротко:
- Экс-военкома Борисова в очередной раз отправили под стражу
- Адвокаты Борисова требовали для экс-начальника ТЦК круглосуточный домашний арест
В четверг, 26 декабря, Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову. Его снова отправили в СИЗО с возможность внести залог. Об этом из зала суда сообщил корреспондент "Суспільного".
Сторона обвинения требовала избрать содержание под стражей, так как считает, что Борисов может скрываться от суда за пределами Украины.
В то же время адвокаты экс-военкома просили суд избрать ему круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Также защита говорила, что тот будет сотрудничать со следствием.
Что известно о деле одесского экс-военкома Борисова
Ранее Главред со ссылкой на СМИ писал, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки приказал главнокомандующему ВСУ уволить военного комиссара.
В среду, 25 декабря, экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП задержали сотрудники ГБР. На сайте ведомства говорилось о том, что это произошло после того, как за чиновника был внесен залог в 39,364 млн гривен. Известно, что после выхода из изолятора он хотел скрываться от следствия и выехать за границу.
Читайте также:
- Коррупция в МСЭК: уже известно, сколько прокуроров в Украине имеют инвалидность
- Военные в СВЧ имеют шанс вернуться без наказания: в ГБР назвали сроки
- Нардепа Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ: в чем причина - СМИ
ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред