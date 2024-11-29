Военные в СОЧ имеют шанс вернуться без наказания: в ГБР назвали сроки

Главное:
- Вернуться к службе после первого СОЧ можно до 1 января 2025 года
- Командиры будут восстанавливать военных на службе в течение трех суток
Украинские военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть могут избежать уголовной ответственности, путем возвращения на службу. Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
По ее словам, такая возможность есть у тех, кто ушел в СОЧ впервые и восстановится на службе до нового года, то есть 1 января 2025 года.
"Если вы ушли в СОЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября до 1 января нового года, то есть в течение месяца", - пояснила она.
После возвращения непосредственный командир военнослужащего в течение 3 дней должен продлить контракт, или же восстановить его на службе. Все выплаты, продовольственное и вещевое обеспечение, льготы и социальные гарантии с этого момента будут восстановлены.
"Когда военный вернется в свою воинскую часть, он (командир - Главред) обязан уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины. Такой алгоритм действий на сегодняшний день", - добавила представительница ГБР.
Дезертирство со службы в ВСУ - последние новости
Напомним, Главред писал, что в июле 2024 года в Раде в первом чтении приняли законопроект, который открывает возможность возвращения на службу военных, которые впервые самовольно оставили часть (СОЧ). речь идет о первом дезертирстве в условиях военного положения. Такие военнослужащие смогут обратиться к следователю или прокурору с намерением вернуться в в/ч для продолжения службы.
Впоследствии стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам обороны и нацбезопасности 7 октября поддержал законопроект о СОЧ и дезертирстве. Согласно документу, военнослужащие, которые впервые самовольно покинули воинскую часть, но вернулись с готовностью продолжить службу, должны быть восстановлены в течение следующих 72 часов командиром в/ч.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Теперь официально те, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал, сможет избежать ответственности и добровольно вернуться к месту прохождения службы.
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Что такое СОЧ?
Самовольное оставление части, СОЧ - оставление военнослужащим срочной службы без соответствующего разрешения территории расположения воинской части или места службы на срок более одних (но не более трех) или менее одних суток, но повторно в течение трех месяцев службы. Как "самовольное отсутствие" квалифицируется также "неявка военнослужащего" (в те же сроки) без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, возвращения из командировки, отпуска, лечебного учреждения и так далее.
Согласно существующим законам, лица, совершившие "самовольное отсутствие" привлекаются к уголовной ответственности, но тем не менее, в мирное время за "самовольное отсутствие" при смягчающих обстоятельствах, вместо уголовной ответственности, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, пишет Википедия.
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