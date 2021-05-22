Обман туристов и адский сервис: в РФ предупредили об ужасах в Крыму

В РФ жалуются на сервис в Крыму / Reuters

Первый замглавы Департамента труда и соцзащиты населения правительства Москвы Александра Александрова отправилась с семьей на отдых в курортный район Мисхор захваченного РФ Крыма и рассказал об испорченном отпуске.

Проведя в пятизвездочном бутик-отеле майские праздники, политик ужаснулась сервису и поделилась впечатлениями в Facebook.

По словам Александровой, за несколько месяцев до поездки она лично приезжала посмотреть номер и оплатить проживание. Однако по приезде оказалось, что забронированные комнаты заняты, поэтому семье пришлось расположиться в номере с видом на шумную стройку.

При попытке решить проблему на ресепшене выяснилось, что за стойкой сидит повар, который "ничего не знает".

Также замглавы раскритиковала сервис местных ресторанов. В частности, качество еды, долгое ожидание и волосы, которые попались ей в тарелке.

"Стакан воды, кофе и любое блюдо минимум 40 минут ожидания. Хлеб могут подать, когда уже десерты съели. В меню напишут белые грибы, пармезан, а подают шампиньон и российский сыр", — перечислила недостатки Александрова.

Александрова описала пребывание в оккупированном Крыму фразой "отвратительный сервис в пафосных интерьерах".

В свою очередь газета Комсомольская правда. Крым собрала самые распространенные способы выманивания денег у отдыхающих.

"Каждый год в Крым съезжаются миллионы туристов. Но многие получают букет разочарований в виде плохого сервиса, поддельного вина, нечестных таксистов и других "прелестей" летнего отдыха", – отмечает газета.

Один из них – это обман при сдаче жилья. "Приезжие за несколько дней или даже месяцев до своего отдыха бронируют жилье по красивым фото, а на деле получают унылый домик в забытом поселке с туалетом во дворе и душем без горячей воды", – говорится в материале.