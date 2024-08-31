Обмен Курщины на оккупированные территории Украины: Умеров выдал важное заявление

Рустем Умеров сказал, что Украина больше сосредоточена на "возможностях", которые ей предоставляет Курская область

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Умеров ответил, планируется ли обмен Курской области / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: DeepState

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в течение последних 4 недель в Курской области продолжается операция Вооруженных сил и раскрыл ее цель.

Рустем Умеров сказал, что Украина больше сосредоточена на "возможностях", которые ей предоставляет Курская область, а не на удержании российской территории для обмена на оккупированные земли. Поэтому Киев не планирует использовать Курскую область как "разменную монету".

"Мы сосредоточены на том, чтобы наращивать наши возможности противостоять, отбивать россиян с временно оккупированных территорий", - сказал Умеров для CNN. видео дня

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

По информации главкома Александра Сырского, за минувшие сутки украинские силы продвинулись до двух километров вглубь Курской области, взяв под контроль 5 квадратных километров.

Напомним, что Рустам Умеров объяснил "плюсы" ударов оружием США вглубь России. Министр обороны опроверг мнение, мол, удары дальнобойным оружием по территории России могут каким-то образом "эскалировать" боевые действия.

Также Умеров раскритиковал Запад за недостаток ПВО после утренней атаки россиян. Министр обороны Украины после атаки россиян заявил, что Украина нуждается в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительных систем ПВО.

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