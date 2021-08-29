Обнародован график школьных каникул на новый учебный год

График работы школ во время нового учебного года / REUTERS

Традиционно в Украине учебный год начнется с 1 сентября. В связи с эпидемиологический ситуацией, занятия начнутся в обычном формате – в классах. Переход на дистанционное обучение возможен только в случае резкого роста количества больных с коронавирусом, пишет пресс-служба МОН.

Даты каникул в каждой школе уже давно определяют самостоятельно. Министерство образования разрешило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Однако есть основные правила, которые должны соблюдать все школы: длительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение – летние каникулы.

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В большинстве школ установлена классическая семестровая система, которая включает в себя 4 четверти и два семестра.

Когда школьники будут отдыхать в 2021-2022 году :

Осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года

Зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

Весенние каникулы – с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года

Летние каникулы – с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Продолжительность учебного года:

Начальная школа (1-4 классы) – 720 часов

Гимназия (5-9 классы) – 890 часов

Лицей (10-12 классы) – 1110 часов

Дополнительные выходные дни:

14 октября – День защитника Украины

25 декабря – Католическое Рождество

8 марта – Международный Женский день

25 апреля - Пасха

1 мая – День труда

9 мая – День победы

График каникул может меняться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране, а также - в каждой отдельной области страны. Он носит только рекомендательный характер.

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Работа школ в Украине с 1 сентября - о чем ранее сообщал Главред:

Министерство здравоохранения в июле запустило требование, согласно которому школы в Украине с 1 сентября 2021 года будут работать в том случае, если в них будет вакцинировано 80% от всего персонала учебного заведения.

В Святошинском районе города Киева уже предупреждали учителей о том, что их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Впрочем, там также уточняли, что от работы невакцинированных педагогов отстранять не будут.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где прививки от коронавируса сделали менее 80% педагогов, работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение. Однако на данный момент нет законодательных оснований, чтобы не допустить невакцинированных учителей к работе.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет уточнял, что школы, где большинство учителей не вакцинировались, будут работать либо в смешанном формате, либо на дистанционке. Причем учебные заведения, где учителя сделали прививку от COVID-19, смогут работать даже в условиях жесткого карантина.