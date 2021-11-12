Обострение ситуации: войска Путина проводят внеплановые учения возле Польши и Литвы

Войска РФ учения / Twitter Тадеуш Гичан

В Сети появились фото учений воздушно-десантных войск Беларуси и России, которые проводятся в 25 км от границы с Польшей.

Соответствующие фото в своем Twitter опубликовал белорусский журналист Тадеуш Гичан.

"Российские десантники были переброшены на белорусский полигон Гожа (5 км от Литвы, 25 км от Польши) в рамках необъявленных учений. Учения включает захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение диверсионных и разведывательных групп противника", - прокомментировал снимки журналист.

Накануне в минобороны Беларуси проинформировало об учениях ВДВ у границы с Польшей, сообщало агентство Reuters.

Эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ. По словам россиян, это была "внезапная проверка боеготовности частей ВДВ".

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Ситуация на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

10 ноября стало известно, что две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза через Беларусь, могут попытаться пройти через территорию Украины.

В Социал-демократеской партии в немецком Бундестаге предложили привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки об убежище в ЕС.

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